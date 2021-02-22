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понедельник, 22 февраля 2021 12:43

На украинском языке издадут книгу о зомби

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Автор: fabulabook.com
  В следующем месяце в Украине издадут научно-популярную книгу о человеческом мозге и зомби-культуре
В следующем месяце в Украине издадут научно-популярную книгу о человеческом мозге и зомби-культуре

На украинском языке выйдет нон-фикшн "Снятся ли зомби воскресшие овцы? Нейронаучный взгляд на мозг зомби" американских неврологов Тимоти Верстинена и Войтека Брэдли. Книгу выпустит харьковское издательство "Фабула".

Труд отвечает на ключевые вопросы нейронауки: как функционирует мозг во время сна и бодрствования, какие нейронные системы контролируют движение, какова природа чувственного восприятия. Дуэт авторов раскрывает эти темы через образ фантастических существ - зомби.

"Каждый раздел опирается на популярную культуру и определяет характерное поведение зомби, которое можно объяснить с помощью нейроанатомии, нейрофизиологии и взаимоотношений мозга и поведения", - говорится в аннотации.

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"Научные исследования могут быть понятными и даже веселыми - именно такова книга Верстинена и Брэдли, - пишет автор книжного блога Yakaboo Надежда Скокова. - "Снятся ли зомби воскресшие овцы?" - это серьезные научные выводы и метафорические сравнения, в которых человеческое поведение объясняется последними открытиями в нейробиологии.

Авторы предлагают посмотреть, как работает мозг, отсылая читателя к литературе и кино. Анализируют наши способности и процессы мышления не только с привычной стороны психологии, но и неврологии и нейробиологии".

Украинский перевод осуществила Ольга Татаренко.

Издание появится в продаже в марте.

Зомби - человек, который потерял контроль над сознанием и телом и подчиняется приказам другого человека. Чаще всего в результате действия определенных веществ, магии.

В современной поп-культуре - синоним "ожившего трупа", "живого мертвеца". Образ преимущественно функционирует как результат заражения вирусом или колдовства. Разновидность "немертвых" - вымышленных существ, которые умерли, но ведут себя, будто еще живы.

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