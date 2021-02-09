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вторник, 09 февраля 2021 14:10

Автор "Кода да Винчи" написал книгу для детей

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Автор: kmbooks.com.ua
  Автор бестселлеров "Код да Винчи" и "Ангелы и демоны" Дэн Браун издал сочинение для юных читателей. "Симфония природы" - это интерактивная книга-путешествие, во время чтения которой можно решать ребусы и расшифровывать послания
Автор бестселлеров "Код да Винчи" и "Ангелы и демоны" Дэн Браун издал сочинение для юных читателей. "Симфония природы" - это интерактивная книга-путешествие, во время чтения которой можно решать ребусы и расшифровывать послания

Американский писатель Дэн Браун написал книгу-картинку для детей 3-7 лет "Симфония природы". Выйдет в киевском издательстве "КМ-Букс".

Главный герой - мышонок-дирижер, который собирает собственный оркестр. Наведывается к разным животным, среди которых гепарды, киты, кенгуру, лебеди. Проявляет мудрость, терпение, доброту и уважение, за сюжетом.

Издание проиллюстрировала венгерская художница Сьюзен Батори. Вместе с автором спрятали в рисунках подсказки и загадки. В конце Браун добавил зашифрованное сообщение, которое нужно разгадать.

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Кроме стихов, ребусов и советов, интерактивная книга содержит музыку для прослушивания во время чтения. Дэн Браун записал альбом, где каждая композиция соответствует тому или иному герою. Исполнил Загребский фестивальный оркестр в Хорватии.

"Мои родители любили музыку и ненавидели телевизор, и я вырос на классической музыке. В детстве была моим секретным местом. Успокаивала, когда я нервничал. Поддерживала, когда чувствовал себя одиноким. Помогала выражать радость, когда был счастлив. Вдохновляла мое творчество и воображение, - говорит писатель. - Я хотел объединить свою любовь к музыке, изображениям и литературе. Создать волшебный мир из картинок, композиций и поэзии для нового поколения читателей. Это пир одновременно для глаз, ушей и разума".

"Симфония природы" вдохновлена произведениями американского писателя Доктора Сьюза.

Украинский перевод осуществила Наталья Тисовская.

В США "Симфония природы" выпустили в сентябре прошлого года. Это дебютная детская книга Дэна Брауна. Он - автор триллеров. В частности 5 романов о профессоре символогии Роберте Лэнгдоне: "Ангелы и демоны", "Код да Винчи", "Утраченный символ", "Инферно" и "Происхождение". Выходили в течение 2000-2017 годов. Рассказывают о заговорах и тайнах в обществе, истории, искусстве, символике. Действие обычно разворачивается в течение 24 ч.

В мире продано более 200 млн экземпляров книг Брауна. Переведены на 57 языков.

В начале 1990-х занимался музыкой. Выпустил несколько альбомов со своими песнями.

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