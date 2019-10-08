"На съемочной площадке творилась настоящая магия": в прокат выходит исторический экшн "Захар Беркут"

Фото: Ольга Васькив

Львов стал первым городом, где зрители увидели допремьерный показ исторического фильма "Захар Беркут". По повести Ивана Франко фильм снял режиссер Ахтем Сеитаблаев в сотрудничестве с американским коллегой Джоном Вином. В широкий прокат фильм выходит выходит 10 октября.

В 1241 году монгольская орда во главе с ханом Бурундой дошло до украинских Карпат. Возле села Тухля войско зупинилось.За сценарием, ночью братья Беркуты освободили пленных, но убили ханского сына. Тогда хан решает отомстить. Но у старейшины Захара Беркута есть план, как остановить врагов. Киносценарий написали Ярослав Войцешек и Ричард Ронат. Основной посыл произведения Ивана Франко сохранено, но в фильме появились новые персонажи и сюжетные линии

Консультировали режиссера специалисты по истории и музейные работники. Партнером и консультантом ленты стал Международный Фонд Ивана Франко. Съемки проходили в Карпатах, на озере Синевир, и под Киевом. Специально были построены декорации огромного горного ущелья, поселка Тухля и дома Тугара Вовка.

Роберт Патрик выполняет роль Захара Беркута, Томми Флэнаган - Тугара Вовка, Поппи Дрейтон - дочери Тугара Вовка, Алекс Макниколл - Максима Беркута, Рокки Майерс - Ивана Беркута, украинские актеры Андрей Исаенко - кузнеца Петра, Алина Коваленко - Росаны, жены Ивана Беркута. В фильме приняли участие актеры из Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии. Продюсерами фильма с американской стороны является Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз. Также в фильме приняли участие более 250 актеров массовых сцен, а также две команды каскадеров - из Украины и Казахстана.

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Фильм снимали на английском языке, для украинского проката делали украинский озвучку. Актерам, которые не знали этого языка было трудно. Однако были и такие, которые довольны таким опытом.

"Для меня не проблема была играть на английском языке, я прекрасно понималась с Робертом Патриком и другими актерами. Это отличный опыт для меня как актрисы и кроме того - еще и практика. Атмосфера съемок - прекрасна. На съемочной площадке творилась настоящая магия", - говорит актриса Алина Коваленко, которая сыграла Росану.

Специально для исторического экшена было создано более 600 оригинальных костюмов, всего 3000 единиц одежды, сотни экземпляров оружия, аксессуаров, украшений, посуды. Экспедиция перед фильмом объездили Карпаты, чтобы узнать, в начале XIII века какие носили наряды и украшения - чтобы соблюдать подлинность.

На фильм потратили более 113 000 000 гривен. Лента "Захар Беркут" стала победителем 9-го конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино. Саундтреком к фильму "Захар Беркут" стала песня "Перевал" в исполнении украинской группы "Океан Эльзы". А слоганом - "В свободе моя сущность".

"То, о чем говорится в повести Ивана Франко "Захар Беркут", ее драматургия, философия не потеряли актуальности и сегодня. Это должно быть примером для нашего поколения. Наши предки не сдались, а благодаря единству и поддержке друг друга победили. Отстаиваем то, что любим", - говорит режиссер Ахтем Сеитаблаев.

В прокат фильм выходит выходит 10 октября. Производители ленты уже предварительно продали права на показ в Испанию, Францию, Италию, Южную Корею, США, Японию, Индию и Молдову.

Во Львове открыли выставку лучших костюмов, которые создали специально для фильма. На выставке "Мир Захара Беркута" представлены фотографии со съемок ленты и 25 костюмов главных героев, созданных художницей по костюмам Антониной Белинский специально для съемок исторического экшена. Выставку можно увидеть в музейно-культурном комплексе "Львиварня" (ул. Клепаровская, 18) до 31 октября.