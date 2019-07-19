На ОМКФ назвали лучшие украинские фильмы

На ОМКФ-2019 наградили 2 фильма. Фото: @odesa_film_festival

Международная федерация кинопрессы 19 июля выбрала 2 лучших фильма Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) в жанре коротко- и полнометражная лента.

В категории короткометражного кино победил фильм "В нашей синагоге" (Украина, Франция). Режиссером стал Иван Орленко.

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Лучшим полнометражным фильмом стала работа режиссера Антонио Лукича под названием "Мои мысли тихие" (Украина). Специальную награду фильм получил за необычную природу и переданы отношения матери с сыном.

20 июля состоится закрытие Одесского международного кинофестиваля, и станут известны все обладатели главных наград - статуэток Золотой Дюк.

Одесская киностудия поменяла заставку и логотип в честь 100-летия. На нем корабль выплывает из сумерек. Ролик длится 23 сек. Фоновая музыка многим напомнила саундтрек к заставок компании Disney.