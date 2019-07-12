Одесская киностудия обновила логотип в честь 100-летия

Одесская киностудия поменяла заставку и логотип в честь 100-летия. На нем корабль выплывает из сумерек. Ролик длится 23 секунды. Фоновая музыка многим напомнила саундтрек к заставок компании Disney. Разработкой нового дизайна занималась Одесская студия мультипликации.

Одесская киностудия функционирует с 1919-го. На ней работали режиссеры Александр Довженко, Кира Муратова и Лесь Курбас.

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К 100-летию Одесской киностудии выпустили монету номиналом в 5 грн. На ней изображено число 2019, где 0 стилизованный под логотип компании.

Автор: pushkinska.net Купить такую монету можно за 51 грн выпустили 40 тыс. экземпляров.

12 июля начался Одесский Международный Кинофестиваль, почетными гостями которого стали английский режиссер Майк Ли и французская актриса Катрин Денев. Конкурс будет состоять из 3 программ.