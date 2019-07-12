Одесская киностудия обновила логотип в честь 100-летия

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 306
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1233
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1350
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4860
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 900
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 567
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 927
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1548
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
Фото
Все фото
8
25
3
18
42
Художник создает невероятные 3D-муралы
Художник создает невероятные 3D-муралы
От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей
От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей
Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса
Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
Видео
Все видео
Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO
Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO
Показали новый тизер ремейка "Король Лев"
Показали новый тизер ремейка "Король Лев"
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине
Показали одежду горожан средневекового Львова
Показали одежду горожан средневекового Львова
Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов
Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1053
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 306
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2430
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 324
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 11:20

Одесская киностудия обновила логотип в честь 100-летия

  Комментировать

Одесская киностудия поменяла заставку и логотип в честь 100-летия. На нем корабль выплывает из сумерек. Ролик длится 23 секунды. Фоновая музыка многим напомнила саундтрек к заставок компании Disney. Разработкой нового дизайна занималась Одесская студия мультипликации.

Одесская киностудия функционирует с 1919-го. На ней работали режиссеры Александр Довженко, Кира Муратова и Лесь Курбас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO

К 100-летию Одесской киностудии выпустили монету номиналом в 5 грн. На ней изображено число 2019, где 0 стилизованный под логотип компании.

Автор: pushkinska.net
  Купить такую монету можно за 51 грн выпустили 40 тыс. экземпляров.
Купить такую монету можно за 51 грн выпустили 40 тыс. экземпляров.

12 июля начался Одесский Международный Кинофестиваль, почетными гостями которого стали английский режиссер Майк Ли и французская актриса Катрин Денев. Конкурс будет состоять из 3 программ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одесская киностудия обновила логотип в честь 100-летия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Франция разгромила Бразилию в финале Кубка мира

Часть заключенных отправили на фронт

Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 58746
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 10 Просмотров: 25138
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 17813
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 15165
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 12925
Культура
Режиссер "Рокетмена" снимет продолжение "Шерлока Холмса" Гая Риччи
Режиссер "Рокетмена" снимет продолжение "Шерлока Холмса" Гая Риччи Просмотров: 9
Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO
Покажут заграницей: права на показ украинской ленты купила HBO
 Просмотров: 270
Metallica презентует книгу для детей
Metallica презентует книгу для детей Просмотров: 45
Художник создает невероятные 3D-муралы
Художник создает невероятные 3D-муралы
8
 Просмотров: 5175
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале по роману Стивена Кинга
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале по роману Стивена Кинга Просмотров: 72
Больше всего комментируют
10
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
10
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
10
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
8
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
8
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
Голосов: 1001
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua