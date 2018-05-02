На Крещатике развесили советские флаги

В Киеве стартовали съемки биографической драмы "Птица души" о жизни украинского поэта и политзаключенного Василия Стуса.

Первый съемочный день провели на Крещатике. Там снимали сцену самоубийства бывшего воина УПА Василия Макуха, который сжег себя в знак протеста против интервенции советских войск на территорию Чехословакии.

Василий Стус, по сюжету, пытался спасти Макуха от гибели.

Декораторы ленты воссоздали вид Крещатика конца 1960-х: развесили советские флаги и плакаты с коммунистическими лозунгами.

Премьеру фильма планируют на начало 2019 года.

Фото: UM-Group

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В кино приглашали лишь раз. Сыграл труп"

В основу фильма "Птица души" положили факт о выдвижении кандидатуры Василия Стуса на получение Нобелевской премии. Советская власть предлагает поэту отказаться от участия в обмен на свободу. Стус не соглашается. В том же году умер в концлагере для политзаключенных - его кандидатуру так и не успели рассмотреть. Название "Птица души" создатели фильма позаимствовали из творчества Стуса. Так назывался его последний сборник стихов, который изъяли в концлагере.