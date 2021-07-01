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четверг, 01 июля 2021 12:51

На Каннском кинофестивале Украина представит две ленты

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Две ленты от Украины покажут в этом году на 74-м Международном Каннском кинофестивале: документальный фильм Сергея Лозницы и историю времен Евромайдана.

Кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля, сообщает Госкино.

В программе "Неделя критики" будет представлен игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга", снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film.

Автор: usfa.gov.ua
 

По сюжету, главная героиня,15-летняя гимнастка, разрывается между тренировками в Швейцарии, где она готовится к чемпионату Европы и Олимпийским играм, и Украиной, где ее мать, журналистка, освещает события Евромайдана.

В программе Специальных показов участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст".

Автор: usfa.gov.ua
 

Проект состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов. Фильм рассказывает о массовых убийствах евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.

Параллельно с фестивальной программой будет работать один из самых престижных международных кинорынков Marché du Film, на котором Украина 15-й раз будет представлена ​​национальным павильоном.

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Павильон при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино организуют КМКФ "Молодость", Украинская киноассоциация, Ассоциация киноиндустрии Украины, Украинская Киноакадемия, кинокомпания FILM.UA и другие профильные союзы и продюсерские компании. На фестиваль и кинорынок в Каннах аккредитовано около 40 украинских деятелей киноотрасли.

Автор: usfa.gov.ua
 

Важным акцентом его работы будет презентация локаций для съемок в Украине. Недавно команда Украинской киноассоциации запустила долгожданный онлайн-проект - маркетплейс-портал. Это удобный стандартизированный онлайн-каталог с информацией о локации для съемок, преимущества и особенности съемок в Украине. Любой из профессионалов отрасли может разместить на сервисе свою локацию, отвечать на запросы пользователей и продвигать продакшн-услуги.

На портале размещены также нормативно-правовые документы, важные для международного сотрудничества в сфере производства контента, а также представлены киноинституции, фестивали и главные игроки индустрии.

Уже есть прецеденты, усиливающие реноме Украины как перспективного партнера. В прошлом году по заказу одной из крупнейших мировых стримингових платформ Netflix в Киеве проходили съемки игрового полнометражного фильма "The Last Mercenary" в сотрудничестве с компанией Apple Tree Vision. Сейчас в разработке находятся следующие аналогичные проекты.

Документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабин Яр. Контекст" вошел в программу 74-го Каннского кинофестиваля.

Фильм создан на основе одноименного документального проекта, разработанного Лозницей вместе с Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.

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