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четверг, 03 июня 2021 17:21

Украинский фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля

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Украинский фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля
Документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст "покажут на Каннском кинофестивале. Фото: Укринформ

Документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабин Яр. Контекст" вошел в программу 74-го Каннского кинофестиваля.

Фильм создан на основе одноименного документального проекта, разработанного Лозницей вместе с Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.

Проект состоит из 20-25 эпизодов, смонтированных из архивных материалов, снятых в период с 1941-го - начиная с вторжения нацистов на территорию СССР - по 1966 год.

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"Восемь лет назад начал собирать материал для сценария игрового фильма о трагедии в Бабьем Яру, - говорит Сергей Лозниця. - Изучал Бундесархив в Берлине и РДАКФД в Красногорске. В последнем нашли свидетельства украинской актрисы Дины Проничевой. Ее выступление в суде вошло в 17-минутный киножурнал "Киевский процесс" 1946 года. Я собрал его включая с фрагментами, которые не были использованы в журнале по цензурным соображениям. Например, ни разу не звучит слово "еврей". Хотя все свидетели говорили именно о евреях, не заменяя это слово эвфемизмом "советские люди".

В декабре 2019-го Госкино выделило 49,3 млн грн на производство фильма Сергея Лозницы "Бабин Яр". Это 32% от общего бюджета. Лента должна была быть совместной продукцией Украины и Германии.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. В этом году актриса Джоди Фостер станет специальной гостьей фестиваля и будет отмечена почетной "Золотой пальмовой ветвью".

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