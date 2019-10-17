На Франкфуртской книжной ярмарке открыли украинский стенд

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На 71-й книжной ярмарке в немецком Франкфурте-на-Майне открыли украинский стенд. Представляет 28 отечественных издательств. Это рекордное число за годы участия нашей страны в мероприятии.

Площадь стенда 140 кв.м. Имеет четыре зоны: для деловых переговоров, экспозиции издательств-участников ярмарки, книги лучшего книжного дизайна Книжного Арсенала, а также экспозиция Украинского института книги.

"25 лет наша ассоциация пыталась показать, что Украина — культурная страна, в которой есть литература, она также присутствует на карте мира. И 2015-й год стал переломным в этом процессе. Культура всегда идет впереди политики, и я искренние надеюсь, что Украина будет наращивать свое присутствие не только размерами стенда, но и количеством участников", — говорит президент Украинской ассоциации издателей Александр Афонин на церемонии Открытие стенда.

Лозунгом украинской выставки на ярмарке стала фраза "Украина: История Историй".

"Эта фраза предполагает игру слов вокруг слова" история", которая позволит инициировать дискуссии на трех уровнях: поднять тему исторической памяти, сделать акцент на ценности каждого отдельного человека и его судьбы, а также использовать актуальный сейчас формат сториз в соцсетях, с помощью которого будет возможность рассказать о современной украинской литературе более эффектно", — говорит руководитель отдела международного сотрудничества Украинского института книги Елена Геда.

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Франкфуртская книжная ярмарка — крупнейшая книжная выставка мира. Проходит ежегодно в октябре в городе Франкфурт-на-Майне, Германия. 2019-го проводится в 71-й раз. В этом году на ней представлены 7450 экспонатов из более чем 100 стран мира.