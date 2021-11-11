На фестивале цифрового искусства покажут 3D-модель Собора Парижской Богоматери

Фестиваль Novembre Numérique en Ukraine продлится 12-14 ноября в столичном Довженко-Центре - Музей кино, 5 этаж, ул. Васильковская, 1

В пятницу, 12 ноября, стартует Novembre Numérique en Ukraine — трехдневный французско-украинский фестиваль цифрового искусства и виртуальной реальности.

Второй год событие организует Французский институт в Украине. Состоится в Довженко-Центре.

Novembre Numérique сочетает выставку цифрового искусства в жанрах виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей, роботической скульптуры и видео и виртуальных выставок.

"Через фестиваль Французский институт в Украине начинает исследование новых возможностей, которые открывают цифровые технологии. Поднимает вопрос об их месте в нашей жизни и, возможно, перспективе в будущем: сосуществование людей и машин", — говорит атташе по культуре Французского института в Украине Фредерик Руссо.

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Зрителям покажут 12 объектов: четыре французских и два украинских VR-работа, три галереи в виртуальной реальности и одну выставку в дополненной V-Art.

Еще две рабочие скульптуры представит французский художник Фабьен Зокко лично. В Украину он привезет произведение Spider and I — соединенного с автором механического паука, отражающего через свое поведение настроение художника. Другая работа художника Theotechnical deconstruction enterprise демонстрирует, как машина переписывает библейский текст, каждый раз его меняя.

Французская игровая студия Ubisoft покажет 3D-модель Собора Парижской Богоматери. После пожара 2019-го их цифровой архив оказался полезным не только для реконструкции разрушенных частей здания, но и как возможность еще раз взглянуть на потерянное.

Детальнее о программе фестиваля - здесь.

На входе на экспозиционную часть фестиваля каждому посетителю помогут составить индивидуальный маршрут по выставленным работам, чтобы меньше попадать в очереди — каждая VR-станция способна принять только одного зрителя. VR-шлемы будут дезинфицировать после каждого пользователя, а посетители для входа должны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до события.

Билет стоит 100 грн.

Национальный художественный музей выпустит NFT-коллекцию украинского искусства. В начале 2022 года все желающие смогут приобрести NFT-версии картин Александра Мурашко, Александры Экстер, Всеволода Максимовича, Николая Пимоненко и других.