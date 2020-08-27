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четверг, 27 августа 2020 14:30

На День Независимости мы получили модернизированный "Голубой огонек" - музыкальный критик
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Украинские песни в худших российских традициях - так оценивает Любовь Морозова песенное действо 24 августа
Фото: Сергей Старостенко
Празднование на Софийской площади 24 августа 2020
Новогоднее советское телешоу "Голубой огонек"

Модернизированным "Голубым огоньком" называет песенное действо, которое прошло на Софийской площади 24 августа, музыкальный критик Любовь Морозова. В своем посте в соцсетях она отметила, что разницы между тем, что происходило в советских телевизионных шоу 60-летней давности, и шоу на День независимости в Киеве несколько дней назад почти нет.

"Я не хочу сейчас обсуждать "розкішницю" Могилевской или грудь Поляковой. Я о другом - о традиции сращивания эстрады с государством. Вот церковь у нас, хотя бы номинально, отделена от государства. А попса? Попса является заменителем государственной идеологии еще с глубоких советских времен. Вспомните о Кобзоне или Дмитрие Гнатюке, которые сделали себе карьеру, выступая на пленумах. Вспомните, для чего был построен Дворец "Украина" - не для концертов, а как место проведения съездов Коммунистической партии Украины.

На Западе звезды тоже демонстрируют сиськи и надевают короткие юбки, но не преподносят избирателям это как национальную идею

Посмотрите на эти две фотографии с разницей почти в 60 лет. На одной - вагон с Сердючкой и кордебалетом на Софиевской площади несколько дней назад. На другой - "Голубой огонек" с Юрием Гагариным в студии. Эпохи разные, люди разные, сущность одна", - отметила Любовь Морозова.

"Самое опасное в нынешней" официальной церемонии "ко Дню Независимости - не в том, что это безвкусица и свирепый трэш, а в том, что это подмена национальной идеи на рейтинговое шоу для телека. Не надо меня убеждать, что мы в тренде, так как на западе звезды тоже демонстрируют сиськи и надевают короткие юбки. Они там и марихуаной перед камерой пыхтят, но не преподносят избирателям это как национальную идею. Телерейтинги - отдельно, а гордость за страну - это о другом.

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Так вот, на День Независимости мы получили модернизированный "Голубой огонек" с поющей армией, хором в вышиванках и другими атрибутами советских празднований. Разве что добавились элементы кабаре, которого в советских официальных мероприятиях, конечно, не было, но в современной Мордовии уже есть. Украинские песни в худших российских традициях", - заключает музыкальный критик.

В Киеве 24 августа на концерте "Песенная история современной Украины", который состоялся в рамках программы празднования 29-й годовщины Дня Независимости, ряд украинских исполнителей спели известные песни групп "Океан Эльзы", "Бумбокс", "Тартак" и "Плач Иеремии" . Впрочем, представители музыкальных коллективов заверили, что за разрешением об использовании их песен к ним никто не обращался.

Менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко, комментируя появление песни "Там где нас нет" на концерте ко Дню Независимости, которую исполняла Верка Сердючка, заявила, что разрешения на использование этой песни никто не давал.

Автор: Валерия Радзиевская
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