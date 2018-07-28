На целый том "Властелина колец" у издателя не хватило бумаги

Lord of the Rings, First Editions (1954)

Первая часть трилогии Джона Рональда Руэла Толкиена "Властелин колец" вышла 29 июля 1954 в Англии. Роман является вторым в мире бестселлером, количество проданных экземпляров которого превысила 150 млн. Книга также входит в Рейтинг 100 лучших книг всех времен журнала Ньюсуик под номером 35.

Джон Рональд Руэл Толкиен родился на территории современной ЮАР в католической семье. С ранних лет проявлял интерес к литературе и изучения языков. Впоследствии Толкиен сделал карьеру преподавателя и ученого, начал писать. "Властелин колец" не было запланировано автором как трилогию. Толкиен написал солидный текст, который включал в себя не только три будущих книги, но и "Сильмариллион" - предысторию сюжета романа. От публикации "Сильмариллион" вместе с основным текстом издатель отказался сразу.

Книгу разбили на несколько частей и выдавали по очереди. Связано это было, во-первых, с нехваткой бумаги в послевоенной Англии, а во-вторых - с желанием издателя выжать из книги побольше прибыли. Название книги касается Темного Властелина Саурона, который создал Единственный Кольцо, чтобы управлять другими Кольца Власти.

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Толкина на написание романа вдохновила история золотого кольца, найденного крестьянином в 1785 году в окрестностях села Сильчестер, на месте которого находился город-крепость времен римского завоевания Британии. Золотое кольцо было настолько большим, что его можно было надеть только на палец в перчатке, и содержал надпись: "Синициан, живи в мире с богом". ї

Через несколько десятилетий недалеко от первой находки была найдена древняя табличка с надписью, в котором римлянин Сильвиан просил языческого бога Ноденса наказать за похищение кольца человека по имени Синициан. Толкин изучал кельтского бога Ноденса и был знаком с этой историей.

21 сентября 1937 вышла повесть-сказка Джона Роланда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" - одно из первых произведений в жанре фэнтези. Это история приключений отряда гномов и хоббита Бильбо Бэггинса, которые решили отыскать захваченое драконом золото. Столкновения с троллями, гоблинами, гномами, эльфами и гигантскими пауками, беседа с драконом, Битва Пять Армий - лишь некоторые приключения, которые пришлось пережить Бильбо.