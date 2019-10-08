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вторник, 08 октября 2019 14:55

На австрийском фестивале представят украинские фильмы

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На австрийском фестивале представят украинские фильмы
К украинской программе включили ленты-призеры Венеции, Карловых Вар и Одесского кинофестиваля. Фото: static.ukrinform.com

С 24 октября по 6 ноября в Вене пройдет крупнейший австрийский кинофестиваль Viennale.

На нем впервые представят специальную программу украинского кино, сообщает компания "Артхаус Трафик".

"В рамках программы будут показаны четыре новейшие украинские ленты, которые уже успели завоевать международное признание, а также состоится вечеринка для профессионального нетворкинга", - сообщили в компании.

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К украинской программе включили ленты-призеры Венеции, Карловых Вар и Одесского кинофестиваля. Они покажут зрителям, как работает новое поколение украинских режиссеров.

Драма "Додому" - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой. Также забрать старшего и похоронить на родине в Крыму по мусульманским традициям. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм наградили гран-при на Одесском кинофестивале - "Золотым Дюком", который присуждается по итогам зрительского голосования. Сейчас фильм Алиева претендует на номинации Европейской киноакадемии и представляет Украину как национального кандидата на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Мировая премьера антиутопии "Атлантида" Валентина Васяновича состоялась в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, где ленту отметили как лучший фильм. "Атлантиду" также презентовали в программе Contemporary World Cinema Международного кинофестиваля в Торонто и в рамках специального шоукейс Украинского института и Одесского кинофестиваля для международных отборщиков и дистрибьюторов. События фильма разворачиваются в постиндустриальном будущем, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины.

Комедия "Мои мысли тихие" - дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича. Впервые фильм показали в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где ленту наградили Специальной премией жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальную память жюри (Андрей Лидаговский). В основу сюжета легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама.

Мировая премьера документального фильма "Папа - мамин брат" Вадима Илькова состоялась в рамках европейского фестиваля документального кино Visions du Réel в Нионе, Швейцария, где лента получила приз как самый инновационный фильм международной конкурсной программы. На Одесском кинофестивале "Папа - мамин брат" фильм наградили премиями за лучший украинский полнометражный фильм и лучшего украинского режиссера. Главный герой - известный украинский андеграундный перформер Анатолий Белов. Богемный певец и художник становится отцом своей пятилетней племянницы, когда психическое здоровье его сестры ухудшается.

Украинскую программу на Viennale организовал Украинский Институт совместно с компанией "Артхаус Трафик" в рамках Двустороннего года культуры Австрия - Украина 2019.

7 фильмов вошли в основную международную программу кинофестиваля "Киевская неделя критики". Пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября.В международной программе продемонстрируют хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей этого года. После каждого показа зрителей ждет дискуссия с кинокритиком.

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