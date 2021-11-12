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пятница, 12 ноября 2021 16:20

"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса

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За последние 20 лет жанр научной фантастики из маргинального стал ведущим в поп-культуре мира. Об этом британский писатель и сценарист Ричард Морган рассказал в интервью журналу "Країна" и Gazeta.ua.

"Живем в научно-фантастическом мире. Еще в 1990-х жанр был маргинальный. Большинство говорили: "Это что-то типа, как "Звездные войны"? Не люблю такого". Теперь все большие франшизы в кино, литературе, играх живут и дышат фантастикой. Скорость развития науки и техники – молниеносная. Помню, как ракета-носитель Илона Маска возвращалась на платформу запуска. Смотрел и не мог поверить. Думал , это фокус. Как будто кто-то пускает кадры в обратном порядке", - говорит Морган.

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  Британский писатель-фантаст и сценарист Ричард Морган первый роман ”Измененный углерод” издал в 2002 году. Стал бестселлером. Права на экранизацию за миллион долларов купил продюсер Джоэл Силвер. В 2018 году на платформе Netflix вышел одноименный сериал. Выдал два продолжения – ”Сломанные ангелы” и ”Пробужденные фурии”. В общей сложности автор девяти романов. Написал две минисерии комиксов о шпионке Черной Вдове для издательства Marvel Comics. Работал над сценариями видеоигр Crysis 2 и Syndicate
Британский писатель-фантаст и сценарист Ричард Морган первый роман ”Измененный углерод” издал в 2002 году. Стал бестселлером. Права на экранизацию за миллион долларов купил продюсер Джоэл Силвер. В 2018 году на платформе Netflix вышел одноименный сериал. Выдал два продолжения – ”Сломанные ангелы” и ”Пробужденные фурии”. В общей сложности автор девяти романов. Написал две минисерии комиксов о шпионке Черной Вдове для издательства Marvel Comics. Работал над сценариями видеоигр Crysis 2 и Syndicate

Считает интереснейшей темой настоящего и будущего колонизацию людьми Марса.

"Одна из очевидных вещей, что произойдет скоро, – мы полетим на Марс. Сколько нас и как надолго – другой вопрос. Но мы туда отправимся, – говорит. – Так же вернемся на Луну. Исследование космоса сейчас в центре внимания передовой науки. Это будет главная тема завтрашнего дня. Интересно исследовать ее, но не с наивно-подросткового взгляда Илона Маска. Для меня это больше о том, что на самом деле означает путешествие за пределы Земли, если Маск создаст колонию на Красной планете, чем она станет для участников экспедиции? В Space X уже заявили, что хотят обустроить территории, не подчиняющиеся международному праву. Но как именно это будет? Илон Маск – император?".

Писателя интересуют не технологии, которые доставят людей на Марс, а как будем организовывать свою жизнь, когда попадем туда.

"Что произойдет, если не понравится или не удастся адаптироваться и захочется домой? Отправить людей на Марс – чрезвычайно дорого. Вернуть – еще стоит еще дороже. Мой последний роман "Разреженный воздух" и его продолжение "Пропавшая машина" – произведения именно об этом. Мы уже на Марсе – что теперь?", - говорит.

Морган скептически относится к тому, когда кто-то изобретает определенные технологии и считает, что они будут приносить только пользу.

"Мы это проходили с множеством вещей - например, атомной энергией или соцсетями, - говорит. - Маск сделал удивительные вещи, но в душе - ребенок и не видит темного сердца человечества. Это большая проблема и именно то, что меня интересует как автора. А неурядицы обязательно будут, потому что люди всегда и всюду лажают. Это часть нашей природы".

Американское космическое агентство – NASA – планирует высадить на Луну людей в 2025 году. Компания SpaceX Илона Маска в апреле выиграла контракт на $2,9 млрд. Обязалась создать для NASA посадочный модуль и разработать ракету-носитель Starship для высадки на Луну.

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