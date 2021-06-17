Мы - поколение, у которого вырезали прошлое - Антон Слепаков

Фротнмен группы "вагоновожатые" Антон Слепаков с 2018 года пише только украиноязычные тексты песен Фото: Тарас Подолян

18 июня в Столичная клубе "Южный Берег Киева" свой третий полноформатный альбом "Вогнепальне" представит группа "вагоновожатые".

На новом релизе все десять треков на украинском языке.

"На предыдущей пластинке" Референс "было две. Вышла в конце 2018-го. С тех пор этот поток украиноязычных текстов не прекращался, - рассказывает фронтмен" вагоновожатых" 47-летний Антон Слепаков. - Мы поколение, у которого вырезали прошлое. То есть мы не можем скучать по тому, что были пионерами, по коммунистическим символами, идеалами. И почти все объекты, которые были нам приятны, разрушены. Не оставалось парков с типичными советскими аттракционами. Нет старого Гидропарка. Памятники, которые я очень любил, которые мне казались архитектурно крутыми в детстве, запрещены. Например, солдаты, матросы на площади Октябрьской революции - нынешнем Майдане Независимости. Что-что, а скульптуру умели делать. Из мест есть еще "Ярославна", конечно. Есть "Київська перепічка". Но мне она не близка, потому что я много лет не ем мяса. И клуб "Барви" закрылся.

Все, что мог написать на русском - уже написал

Я был обычным киевским мальчиком 1970-х - 1980-х. Русскоязычным. Но все, что мог написать на русском - уже написал.

Меня вдохновляет украинская озвучка, общение с украиноязычными друзьями. Просто речь на улице от прохожих, книги. Мне ничего для новых текстов не надо делать. В библиотеку специально не хожу. Конечно, моя задача сделать это максимально оригинальным и чем своеобразным. Насколько оно уже выходит. В душе, я, конечно, рад. Потому что для меня это личная победа. Всю жизнь быть русскоязычной человеком и написать неплохие, на мой уровень тексты. Конечно, я понимаю, что они в чем-то сильно уступают. Что я еще так не умею жонглировать словами, как я делал до этого. Но по крайней мере я сам себе эту попытку засчитал".

Для записи композиции "Кассета" музыканты использовали звуки из Чернобыльской зоны, Припяти, ректора.

"Проект" Звуки Чернобыля "предложили нам сделать песню. Уже почти не было времени. Горел дедлайн. Из-за пандемии у них слетели куча каких-то иностранных групп, исполнителей, диджеев. И здесь я просто придумал - это же кассета, которая осталась из Чернобыля. И так все совпало. 40 минут - ее хронометраж, и это время, которое ехали ликвидаторы на пожар. Кассета наконец - это последний музыкальный носитель, который остался в Чернобыльской зоне. Потому что компакт-диски еще не успели там появиться. И это якобы история кассеты, которая долго там где пролежала. Возможно, в магазине радиотоваров. А может, в какой-то заброшенной квартире. И вот мы ее нашли, расшифровали, оцифровали.

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Я из ребят в группе самый старший, то я, конечно, помню 1986 год. Все, что связано с аварией, с ликвидацией, попытками всех выехать из Киева. Меня отправили в Херсонскую область к родным. В Скадовск тогда курсировал из Киева прямой самолет.

От продюсера всего проекта "Звуки Чернобыля" было еще пожелание, чтобы привлечь в запись аудиобиблиотеку звуков из Зоны. Все делали в спешке. Затем было трудно идентифицировать, что именно мы добавили. Что-то там трещало, звинело. Использовали много даже не слышимых шумов. Добавило ембиенса, гнетущей атмосферы. Я когда слышу этот трек, я вот прямо чувствую это.

Знаю людей, которые вдохновляются Чернобылем и Припятью. Мне было очень плохо. Хотелось быстрее оттуда свалить, если честно "

Перед записью ездили в Зону. Почувствовал, что человек очень маленькая и несовершенная, когда берется за такие глобальные мировые процессы, как атомная энергия или оружие массового уничтожения. Видишь мертвый город, где когда-то кипела жизнь. Где когда-то все было исполнено надежд, счастья, какого смысла. А сейчас просто джунгли. Непроходимый лес. И узнать, что здесь когда-то была цивилизация, трудно. Жутко. Я знаю людей, которые прямо вдохновляются Чернобылем и Припятью. Мне было очень плохо. Всем нам было плохо. Хотелось быстрее оттуда свалить, если честно ".

Композиция, которая дала название пластинке "Вогнепальне" - связана с кино.

"Нас пригласили в проект, который делает организация KyivMusicFilm, - продолжает Слепаков. - Проводят фестиваль короткометражек KISFF. Организовывали в его рамках акции Sound & Vision. Когда во короткий метр музыканты играют вживую. Это было в Доме кино несколько лет подряд. И кажется, в 2019 году нас тоже пригласили принять участие в таком выступлении. Выпала анимационная лента. Не помню, как называлась, но главного героя на протяжении 9-минутного сюжета все время какие-то проблемы преследуют. То стреляют, то суют ножи в него. Гиперболизированная, конечно , такая история, черный юмор, немного трэш-эстетика. Но когда я увидел все эти перипетии, придумал начало истории "Огнестрельное и восемь ножевых". Фестиваль отменили в последний момент. Эту композицию мы так и не сделали. Но этот рисунок остался. И так, если бы проложил начало и стал толчком для создания канвы. И потом я понял, что через весь альбом ведется история человека, который выжил.

В больнице всегда есть время подумать, переосмыслить и вспомнить много фактов и событий из жизни

Врачи спасают молодую легкомысленную жизнь этого парня.

В больнице всегда есть время подумать, переосмыслить и вспомнить много фактов и событий из жизни. Детство, юность, школа, институт и дальше короткими перебежками.

Благодаря нелинейному монтажу режиссера все части можно нарезать причудливо, в странном, какому-то одному ему известному, порядке. И потом нам будет интереснее смотреть, а точнее слушать ".

На альбоме есть два саундтрека. ZNO создали к сериалу "Секс, Інста и ЗНО", "Между нами" в одноименной драме Соломии Томащук.

"До этого видел только один сериал про подростков. Sex Education, мне кажется, помогает как раз младшему поколению и родителям находить общий язык на такую ​​не слишком удобную тему сексуального воспитания. Не все готовы к такому отрытому диалогу. Но" Секс, Інста и ЗНО " вышел немного другой. Нас подкупало, что это работа Антонио Лукича, который потряс, мне кажется, всю Украину "Моими мыслями тихими", и поэтому, конечно, мы согласились сразу же.

Для "Между нами" нужно было создать тонкую ткань финального настроения, грамотно и непредвзято встроить эмоции и переживания, лирику и драматизм и поставить почти неслышимое, но такое уместное многоточие. Просто хотел рассказать историю героини, у которой проблемы, которой плохо, у которой непростые отношения с родителями, в частности с матерью. И она ищет выход, ищет себя в этих отношениях и проходит через определенный ряд испытаний ".

Группа "вагоновожатые" создали в 2013 году бывший фронтмен днепровского коллектива "И Друг Мой Грузовик" Антон Слепаков, гитарист Валентин Панюта, ранее известный по харьковской группе Lюk и ударник Стас Иващенко, который до этого играл в донецком группе DOK. В драме "Между нами" авторы саундтрека "вагоновожатые" еще и сыграли сами себя. Выступают на вечеринке, которую организует парень главной героини. "Это не первый мой опыт в кино, как актера, - говорит Антон Слепаков. - В 2011 году появился как камео в фильме Rock'n'Ball Дмитрия Приходько. А еще озвучил маленькую роль работа Обсерватора в мультфильме" Виктор Робот ". Мой персонаж стоит много лет поломанным, на мгновение его включили, он рассказал историю своей жизни и спел песню. В украинский прокат лента должна выйти 24 июня 2021 ".