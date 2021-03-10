"Мы не принадлежим языку" - украинский рэпер объяснил, почему спел на английском

"Я всегда хотел петь на английском, но был слишком придирчивым к себе", - говорит Александр Фразе-Фразенко

Украинский рэпер Александр Фразе-Фразенко убежден, что певцы должны быть послами своей культуры за рубежом, а потому композиции на иностранном языке в их репертуаре не должны быть редкостью. Сам певец на днях записал свою первую композицию на английском языке Be Like Dancin. Об этом он рассказал Gazeta.ua.

Несмотря на то, что кинорежиссер, музыкант и писатель Александр Фразе-Фразенко с 2015 года живет на две страны - США и Украину - это песня является его первой англоязычной вещью.

"Я всегда хотел петь на английском, но был слишком придирчивым к себе, особенно в отношении акцента. Но также и потому, что нас так здесь воспитывают, что ты обязан жизнь положить украинскому, все остальное - вероотступничество. Я поборол это в себе, ибо мы не принадлежим языку или государству".

В "Лучшем альбоме года", кроме этой песни, есть еще ряд англоязычных, в том числе с рэпером из Атланты, Kai-Ju.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей

Певица Vikki Flowz стала последней побуждением, склонившим Александра к англоязычному творчеству. Сама Вика так отзывается об этом сотрудничестве:

"Трек Be Like Dancin был записан на одном дыхании за, наверное, 30 минут. В тот период моей жизни я была очевидцем разрушения прочных отношений, и насколько переживала те моменты, что текст так и постелился на инструментал, который мне показал Саша. Мы в день записи только познакомились, но уже за одну встречу записали две песни, одну из которых "Порывистый" можно послушать в предыдущем альбоме. Планируем не останавливаться и дальше записывать для наших украинцев качественную настоящую музыку, с настоящими пережитыми эмоциями".

Славу Александру принесли его фильмы, в том числе цикл документальных фильмов "Поэты". Также он является автором десяти книг поэзии и прозы. Самая свежая увидит свет этим летом на английском в Нью-Йорке.