Музыкальный эксперт рассказал о шансах финалистов Нацотбора в Европе

"Песня 99 Марины Круть соответствует вкусам студентов континентальной Западной Европы. Может стать долгосрочным продуктом в Германии и Нидерландах", - считает эксперт европейской музыкальной индустрии Адик Хезрон. Фото: facebook.com

В Украине огромная проблема с музыкальным однообразием. Артисты растут в ограниченном музыкальном пространстве.

Так считает немецкий музыкальный эксперт украинского происхождения Адик Хезрон. В интервью интернет-журналу Kаrabas LIVE рассказал о шансах нынешних финалистов Национального отбора в Европе и оценил перспективы украинской поп-индустрии.

"Трек Bonfire группы TVORCHI может быть успешным среди североевропейской аудитории и, возможно, в странах бывшего СССР, - говорит Хезрон. - В континентальной Западной Европе с таким музыкальным материалом чаще всего работают среднечковые гангста-рэперы, что тоже может привлечь тинейджеров.

KHAYAT - Call For Love. Сильная сторона - в этническом элементе, который может хорошо сработать в Восточной Европе, особенно в балканских странах. При этом не уверен, что электронные элементы дадут какие-то бонусы в Западной Европе.

David Axelrod - Horizon. Может хорошо зайти любителям 1980-х, а таких очень много.

KRUTЬ - 99. Сила этого трека в том, что он больше всех соответствует вкусам студентов континентальной Западной Европы. В нем доминирует естественное звучание, этнический элемент представлен очень легко, визуальная реализация в тему. Если еще немного поработать, то, может быть, песня станет долгосрочным продуктом в Германии и Нидерландах.

Jerry Heil - #VEGAN. Отличный краткосрочный продукт, пусть и с неудачными попытками интеграции восточных элементов, которые хорошо работают в странах континентальной Западной Европы. Следует учитывать, что большая часть населения ключевых в индустрии стран все-таки не веганы, им веганская гиперактивность уже сильно надоела. Но если менеджмент хорошо поработает, веганы могут еще долго приносить артисту роялти.

Go-A - Соловей. Этно-идея хорошая, но странная реализация. Предполагаю, что с таким продуктом можно добиться некоторых результатов в балканских странах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыкальный критик назвал возможного представителя Украины на Евровидении

По мнению Адика Хезрона, организаторам стоит четко определиться с целью участия страны в Евровидении и донести эту цель зрителю. Это значительно облегчит понимание, почему отбираются те или иные артисты.

"Если цель - взять первое место, то следует делать акцент на одних вещах. Если хочется показать, что Украина может создавать долгосрочный профессиональный материал, то на совершенно другие, - продолжает эксперт. - Долгосрочный продукт, скорее всего, не попадет в топ конкурса, зато значительно улучшит музыкальный имидж страны.

Украина очень заточена на британский и североамериканский музыкальный продукт. А тренды континентальной западноевропейской, средиземноморской и латиноамериканской индустрий здесь игнорируются. Если учесть уровень базового музыкального образования, чем должны заниматься министерства образования и культуры, а также отсутствие разнообразного музыкального окружения, то не будет удивлять, почему большая часть украинской музыки неконкурентоспособна в долгосрочной перспективе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы только сейчас поняли музыку "Дахи Брахи"

Хезрон считает, что в украинском нацотборе не хватает полноценного музыкального разнообразия.

"Конкурсанты, конечно, все разные, но большая часть материала сделана по одной тыц-тыц схеме, с довольно примитивными аранжировками.

В Украине огромная проблема с музыкальным однообразием. Артисты растут в ограниченном музыкальном пространстве. Поп-индустрия гоняется за британско-американской, которая, в свою очередь, с опозданием примерно в год внедряет в свой продукт успешные элементы латиноамериканской и западноевропейской континентальной индустрии. Когда украинский артист подхватывает трендовые элементы, в Европе они уже приелись и малоэффективны.

Полноценно разнообразить будущие нацотборы можно, если интертейнмент-индустрия Украины станет открытой для всех видов музыкального продукта со всего мира. Даже в арабских странах поп-продукт куда интереснее, чем в большинстве стран бывшего СССР. Кроме того, нужны регулярные многогранные обзоры различных индустрий. Украине не хватает музыкальных телепередач, документальных фильмов и тревел-шоу на музыкальную тематику.

Стоит также обратить внимание на внутриукраинский мультикультурный фактор, который игнорируется. Элементы музыки народов Украины могут значительно разнообразить долгосрочный продукт и сделать его не менее конкурентоспособным, чем греческий или балканский".

Песенный конкурс Евровидение 2020 будут принимать Нидерланды. Украина выступит в первом полуфинале 12 мая - вместе с представителями Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии и Бельгии. В Евровидении этого года примет участие 41 страна. Представитель Украины определится 22 февраля в финале Нацотбора.