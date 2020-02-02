Музыкальный критик назвал возможного представителя Украины на Евровидении

В Роттердаме, Нидерланды состоялась жеребьевка Евровидения. Украина выступит в первом полуфинале конкурса 12 мая - вместе с преставителями Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии и Бельгии. В Евровидении-2020 примут участие представители 41 страны. Финал - 16 мая. eurovision.ua

"Артистам уровня Монатика или Олега Винника участие в Национальном отборе Евровидения не нужна, - считает музыкальный критик Игорь Панасов. В видеоблоге "Три Му" вместе с коллегами Денисом Путинцев и Николаем Милиневским обсудили потенциальных представителей Украины на песенном конкурсе.

"Это практика прошлого, когда были слон и моська. То есть слон получал путевку на Евровидение, а моськи отпадали. Поэтому каждый год выступали Александр Пономарев, Тина Кароль, Верка Сердючка. Причем Верка Сердючка соперничала с Женей Власовой, - продолжает Панасов. - Поэтому отбор в 2020-м, по сути, на 80% -это презентация имен, которые отнюдь не известны широкому кругу. Это хорошо, потому что в прайм-тайме происходит ротация, и в какой-то момент миллионы людей вдруг услишат артиста, которого никогда бы не слушали . Подобный отбор стартовал еще с 2016-го, когда Джамала выиграла Евровидение, а организаторы решили, что это круто, это действительно работает.

Но артистически, социально-контекстно номер Джамалы кардинально отличался от всего, что было представлено на Нацотбора после 2016-го. Никто даже и близко не приблизился к этому уровню. Сейчас есть много перспективных артистов, но нет классного номера. Если брать драматургию, напряжение, то зрителям только этого и нужно. По поводу политики ... Я прекрасно понимаю тех, кто живет в своей прекрасной пузыре и не хотел смешивать музыку с политикой. Но я огорчу этих людей, так как пока будет продолжаться война, то политика будет лезть везде. И не исключаю, что среди 16 участников на кого-то может найтись какой-то компромат. Может внезапно вынырнет какая троюродная сестра и артист будет отвечать за ее поступки. Сейчас время турбулентности и это естественно ".

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В этом году участниками Национального отбора Евровидение стали: Группа [О], JERRY HEIL, Katya Chilly, Krut, GO-A, CLOUDLESS, GIO, Assol, MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

"У кого есть шанс попасть на Евровидение? В последние годы наметился тренд, когда побеждают индивидуальности с историей - португалец Сальвадор Собрал, украинка Джамала, израильтянка Нетта Барзилай. Да, меня несколько удивила победа в нидерландца Дункана Лоуренса в прошлом году. Решил, что видимо появился спрос на какой-хипстерский тренд. То есть люди поддержали англо-саксонскую балладу. В этом плане я вижу шансы у Кати Чили. Скажу, что у меня была возможность подсмотреть ее номер. И это будет крайне необычное действо. Зрители будут удивлены шаманскими способностями этой певицы, это так интересно и аутентично.

Думаю, что все свои способности и на полную покажет Джерри Хейл. Для нее это логичный шаг после успеха хитов "Охрана, отмєна", "Вільна касса" в 2019-м. То есть ей нужно только закрепить результат в виде участия от Украины. Я верю в звезду Джерри Хейл, то есть от нее надо ждать чего-то хорошего. Все остальные претенденты, включая даже те, чьи песни я слышал - это более или менее симпатичные проекты. Их можно будет оценить как конкурентоспособные, безусловно, только на сцене. Я слышал песню KRUTЬ, это певица, бандуристка из Хмельницкого Марина Круть. Ее особенность в музыкальном инструменте в самобытном слове. И сама песня очень красивая. Скажу, что Марина талантливая девушка с большим будущим. Но возникает вопрос - как эта песня прозвучит на сцене в формате конкурса, а не просто концерта, справится ли она с волнением, все ли у нее получится. Также я слышал песню Элины Иващенко, все это неплохо, то есть откровенного трэша нет. Но нет индивидуальности, именно такое творчество можно отнести к среднестатистических номерам ".

Песенный конкурс Евровидение-2020 будут принимать Нидерланды. Представитель Украины определится 22 февраля в финале Национального конкурса. Полуфиналы состоятся 8, 15 февраля. Все три шоу будет принимать киевский Дворец культуры "КПИ". Трасляции на телеканалах СТБ и Суспільного мовлення – UA: ПЕРШИЙ.