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среда, 12 мая 2021 17:48

Музыкальная премия напомнит, какая мощная в Украине поп-сцена

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Музыкальная премия напомнит, какая мощная в Украине поп-сцена
Семь номинаций на национальную музыкальную премию YUNA 2021 получил певец Дмитрий Монатик, 34 года. На втором месте - группа The Hardkiss. Имеют шесть номинаций. Певец Дмитрий Монатик получил больше всего номинаций на нынешнюю музыкальную премию YUNA. Претендует на награду в 7 категориях. Выступит на юбилейной церемонии вручения сегодня в 20:00. Фото: yuna.ua

10-я церемония вручения Национальной музыкальной премии YUNA пройдет сегодня, 12 мая, в столичном Дворце "Украина".

Трансляция начнется в 20:00 на телеканале М1. Объявят лучших отечественных исполнителей в 17 категориях.

На сцене выступят рекордные за всю историю шоу 16 артистов. Среди хедлайнеров - группы The HARDKISS, ТНМК, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM. Номера готовят MONATIK, Lida Lee, Артем Пивоваров, Alina Pash, TVORCHI, Оля Цибульская, Олег Кензов, KAMALIYA, NIKITA LOMAKIN, Евгений Хмара. А также победительницы первого и второго конкурса YUNA Junior Кристина Жуковская и Анастасия Балог.

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"Последние 12 месяцев мне очень хотелось, чтобы появилось какое-то окно в пандемии, когда можно было бы напомнить Украине, какая мощная и разнообразная у нее поп-сцена. Напомнить, как много у нас талантливых артистов, утверждая ​​себя, одновременно строят наше общее будущее.

Сегодня это произойдет. Будет лишь ползала, маски, антисептики, все как надо. Из-за карантинных ограничений для организаторов это событие превратилось в большую благотворительную акцию в пользу нашей музыкальной сцены.

Касательно популярного тезиса "на манеже все те же": из 16 артистов, которые выйдут сегодня на сцену, 10 на YUNA будут выступать впервые. Уверяю, несколько номеров программы такого высокого уровня и глубины смыслов, что они очень крепко запомнятся", - говорит директор по развитию музыкальной премии YUNA Игорь Панасов.

Ведущими церемонии станут Владимир Остапчук и Маша Виноградова.

С 18:00 в эфире М1 проходить прямые включения с "красной дорожки".

YUNA - национальная профессиональная музыкальная премия. Основана в 2011-м. Ежегодно эксперты индустрии отмечают лучших отечественных артистов.

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