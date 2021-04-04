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воскресенье, 04 апреля 2021 00:45

Музыка может заменить алкоголь и наркотики

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Музыка может заменить алкоголь и наркотики
Музыка активирует тот же центр вознаграждения в мозге, что пища, алкоголь и наркотики. Это установили канадские ученые. Фото: Pinterest

Музыка активирует тот же центр вознаграждения в мозге, что пища, алкоголь и наркотики. Это в ходе исследования установили нейробиологи из Канады, из Университета Макгил. В эксперименте приняли участие 17 волонтеров.

"Способность музыки вызвать чувство удовлетворения было предметом многих нейробиологических исследований в последнее время", - утверждают авторы исследования.

Волонтерам включали плейлист с поп композиций, а исследователи измеряли активность их мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. После участники нажимали одну из четырех различных кнопок на панели ответов, чтобы указать степень своего удовлетворения от музыки.

Оказалось, что возбуждение путей к прослушиванию музыки - увеличивало удовольствие, которое испытывали участники при прослушивании песен. В то же время их подавления - уменьшало. Эти изменения в уровне удовлетворения связанные с изменениями активности в прилежащем ядре - ключевой части пути, которая участвует в системе вознаграждения и формирования зависимостей, в частности алкогольных, наркотических и др.

Также команда обнаружила, что участники с наибольшей разницей в удовлетворении показали и самую большую разницу в синхронной активности между слуховой и наградной областями мозга. Эти результаты показывают, что взаимодействие именно между слуховыми областями и областями вознаграждения вызывает удовлетворение, которое мы испытываем, слушая музыку.

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