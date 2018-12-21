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пятница, 21 декабря 2018 14:03

Музикант Сергій Бабкін зіграв охоронця в новій комедії
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Прем'єра фільму "11 дітей з Моршина" у Львові
Фото: Ольга Васькив
Прем'єра фільму "11 дітей з Моршина" у Львові
Прем'єра фільму "11 дітей з Моршина" у Львові
Прем'єра фільму "11 дітей з Моршина" у Львові
Прем'єра фільму "11 дітей з Моршина" у Львові

21 декабря в Львове в кинотеатре Планета Кино состоялся допремьерний показ украинской комедии "11 детей из Моршина" режиссера Аркадия Непиталюк. В фильме снялись блогер Гарри Корогодский, певец Сергей Бабкин и ведущая Ольга Фреймут. А во Львов приехали Александр Скичко, Ксения Жданова, Александр Пискунов, а также с Елена Лавренюк.

По сюжету, город Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат на редкий металл - осмий. Бизнес-вумен Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. На ее пути появились 11 детей из Моршина. Сплотившись, они начинают борьбу с несправедливостью.

"Мне рассказали легенду, что Моршин создали на месте падения метеорита, а потом нашел факты о осмие из метеорита. Благодаря его свойствам и положительному влиянию на местную флору и фауну в свое время было открыто курорт, который до сих пор известен своей целебной водой. Эта история меня так зацепила, что я предложил сценаристам и режиссеру использовать ее в нашем фильме ", - говорит режиссер Аркадий Непиталюк.

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Актриса Елена Лавренюк, сыгравшая главную женскую роль в кассовом фильме прошлого года "DZIDZIO Контрабас" в комедии "11 детей из Моршина" сыграла главную злодейку - Снежану

"Это комедия и нужно найти меру гротеска для своего персонажа. До этого у кадре с детьми я еще не работала, поэтому для меня это интересный опыт", - говорит Елена Лавренюк.

Саунд-продюсером фильма стал музыкант Сергей Бабкин. Он написал саундтрек с одноименным названием фильма. Он исполнил роль личного охранника Снежаны.

Сергей Бабкин выпустил 12 студийный альбом "Музасфера", где впервые исполнил все песни на украинском. В диск вошло 13 песен. Среди них - обнародованные ранее "Где бы я" и "Кто дальше идет", саундтрек к фильму "11 детей из Моршина", а также 10 новых композиций.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
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