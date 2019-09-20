Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью

24 сентября в столичном кинотеатре Синема Сити в ТРЦ Ocean Plaza состоится допремьерный показ-вечеринка фильма "Проклятие "Мэри".

Лента от режиссера культовых сериалов "Американская история ужасов" и "Королевы крика" Майкла Гойи. Главную роль доверили владельцу премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Гэри Олдман. Так же в фильме снялись Эмили Мортимер и молодые звезды фильмов "Оно" и "Астрал".

Гостей премьеры порадует яркая фотозоне, красная дорожка, вкусные угощения от сети ресторанов "СушиЯ" и алкогольные напитки от AL CAPONE, виски AVIATOR и вино La Cantina.

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А так же будут присутствовать звезды шоу-бизнеса и блогеры. В стоимость билета включено посещение вечеринки и угощения.

Дэвид и Сара - супруги, которые переживают не лучшие времена, по сюжету. Они пытаются снова стать ближе друг к другу и возродить утраченную нежность. На все свои сбережения Дэвид решает приобрести старую яхту. Несмотря на непонимание такого решения, Сара поддерживает мужа. Вместе с двумя дочерьми семья отправляется на своей новой яхте в путешествие. По словам Дэвида, это путешествие станет первым шагом к новой жизни. В определенном смысле так и произойдет. Чем дальше судно от берега, тем больше странные события на нем происходят. Этому нет никакого объяснения, но страшные странные явления остановить невозможно.

С 26 сентября фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Украины.

19 сентября в прокат вышел украинский фантастический семейный фильм "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.