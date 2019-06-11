Мультсериал "Любовь, смерть и роботы" получит продолжение

Автор: imdb.com Стриминг-сервис Netflix анонсировал второй сезон фантастического мультсериала "Любовь, смерть и роботы"

Стриминговый сервис Netflix продолжил мультсериал для взрослой аудитории "Любовь, смерть и роботы" на второй сезон. Над продолжением будет работать американская режиссерка корейского происхождения Дженнифер Ю, которая сняла вторую и третью часть анимационной трилогии "Панда Кунг-Фу".

"Любовь, смерть и роботы" - это антология фантастических историй длительностью от 6-ти до 17-ти минут. Первый сезон состоял из 18-ти короткометражек.

Эпизоды сериала являются отдельными историями в разных мирах, жанрах и анимационных стилях. Среди персонажей - роботы, киборги, оборотни, инопланетяне, фермеры на самодельных боевых машинах, разумный йогурт. В основе мультфильмов антологии лежат рассказы фантастов Кена Лю, Майкла Суэнвика, Джона Скальци, Питера Гамильтона, Аластера Рейнольдса.

Короткометражки созданы командами аниматоров из разных стран - США, Канады, Венгрии, Польши, Франции, Испании, Великобритании, Дании, России и Республики Корея.

Продолжение антологии продюсеры называют "вторым томом". По случаю анонса на странице Netflix в социальной сети Twitter было опубликован ролик с кадрами первого сезона.

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Первый сезон мультсериала "Любовь, смерть и роботы" вышел на стриминг-сервисе Netflix 15 марта. Продюсерами шоу стали американские режиссеры Тим Миллер и Дэвид Финчер. В 2008 году они планировали сотрудничать над анимационной антологией Heavy Metal от киностудии Paramount Pictures. Это должна была быть восьми- или девятисерийная адаптация комиксов и рассказов из одноименного американского журнала для взрослых. Производство проекта так и не началось - студия считала его слишком рискованным для широкой аудитории. "Любовь, смерть и роботы" стали переосмыслением этого нереализованного замысла. Дэвид Финчер - постановщик фильмов "Бойцовский клуб", "Семь", "Игра", "Зодиак", "Социальная сеть", "Исчезнувшая". Работал над сериалами Netflix "Карточный домик" и "Охотник за разумом". Тим Миллер снял ленты "Дэдпул" и "Терминатор: Фатум".