"Мордорская версия": российскую императрицу выдали за княгиню Ольгу

Российское издательство "Мир книги" поместило портрет императрицы Екатерины II в на обложке своей книги. Она посвящена княгине Ольге.

Сначала кокошником на голове "Ольги" возмутился писатель Юрий Винничук в Facebook. В комментариях к его сообщению пользователи отметили, что на обложке изображена Екатерина II с картины Стефано Торелли.





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В июне историк Лариса Якубова представила книгу "Русский мир" в Украине: на краю пропасти", где рассказала, как Россия навязывала постсоветским странам общие культурные ценности.