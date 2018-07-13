Монатик и Надя Дорофеева удивили неожиданным дуэтом

Исполнители представили совместную песню. Фото: elle.ua

Украинский певец Монатик представил совместную песню "Глубоко" с вокалисткой дуэта "Время и стекло" Надей Дорофеевой.

"Выход из зоны комфорта кажется опасности. Но сегодня время коллабораций и неординарных экспериментов. Этот дуэт свежий и опасен, как и сама песня", - прокомментировал сотрудничество Монатик, который стал автором музыки и слов песни.

За первые сутки видео набрало более 350 тыс. просмотров.

Клип на совместную композицию артисты снимали на Лазурном побережье в Ницце. Видео покажут поклонникам позже.

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Монатик готовит для поклонников новое масштабное шоу Love It Ритм. Он планирует собрать своих поклонников на НСК Олимпийский в первый день лета следующего года - 1 июня 2019-го. Там же презентует свой третий студийный альбом