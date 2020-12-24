"Мои мысли тихие" - "драмедия", которой не хватало украинскому кинопространству - критик

Автор: Валерий Шмаков Наша жизнь состоит не только из драматизма - уверена Марьяна Янкевич

Блогер и кинообозреватель Марьяна Янкевич называет комедию Антонию Лукича "Мои мысли тихие" классно и грамотно сделанной "драмедией", которой не хватает украинскому кинопространству. Этот фильм Марьяна Янкевич считает одним из лучших в современном украинском кинематографе.

"Сочетает в себе и реальность, и какие-то абсурдные ситуации, которые накладываются друг на друга. Ведь наша жизнь состоит не только из драматизма. Например, поплакала я через вот час, а потом думаю:"Что это было? Афигенськи же живем - вот шоколадку ем!".

У режиссеров есть выбор: либо идти на поводу у зрителя, делать тупые комедии, ширпотреб и опускаться до уровня зрителя, который несет в кинотеатр денежки, или делать что-то качественное и стоящее, и чуть выше, чтобы к нему тянулись. Этот фильм - второй вариант.

Он зашел зрителям, потому что зрители готовы слушать и готовы думать. Просто очень часто наши создатели недооценивают зрителей. Они пытаются унизить их уровень, но зрители не тупые. Их нужно воспитывать на каком-то культурном продукте. Я люблю интеллектуальных зрителей, которые готовы что-то исследовать и думать.

У режиссеров есть выбор: либо идти на поводу у зрителя, делать тупые комедии, ширпотреб и опускаться до уровня зрителя, который несет в кинотеатр денежки, или делать что-то качественное и стоящее, и чуть выше, чтобы к нему тянулись

Мне очень понравились кадры, не вошедшие в фильм, но они дополняют образ персонажа. Герой говорит: "Я учился звукорежиссуре", а в кадре показывают, как он с той длинной пушкой тренируется подсовывать ее под нос животным. Очень смешно. Мама в исполнении Ирмы Витовской очень напоминает мне моих тетю и бабушку. Прямо народный архетип.

Замечательные нюансировки на деталях в кадре. Например, когда у героя в поезде украли обувь, и он стоял на земле в кулечках, обмотанных вокруг ног. Фильмом хочется наслаждаться, потому что ты видишь эту иронию.

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Когда смотрела этот фильм, хохотала все время: у меня был смех сквозь слезы. Сцена с женщиной, у которой умер муж, и она хочет почувствовать еще раз любовь, пронзила до слез. Это особый талант - совместить элементы комического с драматизмом. В этом прекрасность Лукича ", - отметила кинокритик.

Режиссер Антонио Лукич создаст туристический маршрут своего фильма "Мои мысли тихие". "Это будет крутой развлекательно-познавательный тур, - говорит Лукич. - Будет сочетать лекции о кино, как все снималось, посещение ключевых мест маршрута наших героев. Он начинается под цветения сакур, и дальше Закарпатье открывается с точки зрения того, как это выглядело в фильме. Мы все будем делать: и в болото лезть, и на дорогу ложиться. Главная задача - конечно же, найти раховского крякву".