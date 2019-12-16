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вторник, 17 декабря 2019 05:05

"Многие меня считают ненормальной", - Мила Йовович
10

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17 декабря 1975-го родилась актриса, певица и модель Мила Йовович. Она родом из Украины. Известная звезда фильмов "Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег", "Посланница: История Жанны д'Арк", "Четвертый вид", "Стоун", "Выкрутасы", "Мушкетеры", "Отель "Миллион долларов" и другие.

Предлагаем вам интересные факты о Миле Йовович.

Ее настоящее имя Милица Богдановна "Милла" Джовович и родилась она в Киеве.

Ее мать Галина Логинова познакомилась с отцом - сербом Богданом Джововичем в Киеве, в то время, когда он учился на врача-терапевта в Киевском медицинском институте по программе обучения иностранных студентов. Мать работала актрисой на киностудии имени Александра Довженко. Милла Йовович первые пять лет своего детства жила с матерью в Киеве на улице Богомольца. В январе 1981 года с матерью эмигрировала в США, потому что отцу не дали визу в СССР.

Семья Миллы прибыла сначала в Лондон, а затем переехала в Лос-Анджелес в США.

В Америке семью Джовович стали называть Йовович, а Мила начала писать свое имя через две буквы "л". Жить в чужой стране поначалу было очень сложно. Галина и Богдан, люди с высшим образованием, работали обычной прислугой в семье режиссера де Пальма. Мила еще была маленькой для работы и она ходила в школу.

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В начале восьмидесятых холодная война снова дала о себе знать. О том, что Мила из Советского Союза, знали все одноклассники. За это к девочке относились с некоторым недоверием. Но это только укрепило в девочке чувство гордости за свои корни.

"Я достигла успеха благодаря огромной силе воли, которой я обязана своим происхождением", - утверждает Йовович в своих интервью.

Мама девочки отдала ее на уроки музыки, танцев, актерского мастерства и регулярно водила на модельные кастинги. При этом пожертвовала собственной карьерой.

"Моя мама в детстве всегда настаивала на том, чтобы я училась, развивалась, читала книги. Она говорила:" Да-да, с очаровательным личиком тебе откроют двери модельного бизнеса, но что ты будешь делать, когда наконец окажешься внутри и откроешь рот?"

Впрочем высшего образования девушка не получила.

Она впервые появилась на обложке итальянского журнала Lei в 11 лет.

В возрасте 11-12 лет она позировала для пятнадцати глянцевых изданий и много снималась в рекламе.

В 13 Милла снялась в фильме Залмана Кинга "Слияние двух лун".

В 15 лет Милла выиграла главную роль в фильме "Возвращение в голубую лагуну". Этот фильм и стал началом ее карьеры как актрисы.

.В 18 лет Милла выпустила музыкальный альбом, где дебютировала как исполнитель и автор всех песен. Альбом назывался Devine Comedy — Божественная комедия. Да-да, с отсылкой к одноименной поэме Данте Алигьери. Там есть украинская народная песня "Ой у гаю, при Дунаю" в ее исполнении. Всего же Милла записала два альбома.

В серии фильмов "Обитель зла" она сама исполнила все трюки.

В 2003 году совместно с бывшей моделью Кармен Хаук Милла открывает линию одежды Jovovich-Hawk. В 2008 они закрывают компанию по обоюдному согласию.

С 1998 года Милла рекламировала косметику L'Oreal.

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В 2004 Милла вошла в список самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes.

Милла говорит на английском, сербском, французском и русском.

В фильме "Пятый элемент" поклонники увидели любимую актрису в роли девушки Лилу с ДНК древней расы пришельцев.

Героиня разговаривает на неком космическом языке, который создал режиссёр Люк Бессон, и развивала сама исполнительница роли. Они использовали этот язык в переписке и даже могли разговаривать на нём.

Первый брак Миллы — с Шоном Эндрюсом — продлился всего два месяца. А ей на момент брака было всего 16. Вышла замуж второй раз за Люка Бессона, который был старше на 17 лет, в Лас-Вегасе - он считал ее своей музой. Во время бракосочетания молодожены прыгали с парашютом с самолета. Этот брак продержался 2 года. Во время развода Мила оставила мужу дворец, который они вместе купили.

Сейчас она замужем за Полом Андерсоном. Перед тем, как официально оформить отношения, он встречались 7 лет и поженились только в 2009 году. У Миллы и Полла две дочери.

"На самом деле, жить со мной очень сложно. Для этого нужно безграничное терпение и безусловная любовь", — говорит Милла о себе.

"После того, как я узнала, что беременна, у меня возникла смесь чувств - от полной радости до сплошного ужаса. Через мой возраст и потерю последней беременности (у звезды был выкидыш) я не хотела слишком привязываться к этому ребенку. Несколько месяцев моя семья и я жили на иголках. Ждали, когда появятся различные результаты тестов и проводили время в кабинетах врачей. Нам повезло с еще одной девочкой", - написала актриса в инстаграм.

Снялась в 47 лентах.

Ее цитаты:

"Спорт нужен для понимания: это всегда ужасно в начале пути, но поработаешь немного - и сможешь достичь отличных результатов. Ты можешь достичь всего, чего пожелаешь, но для этого придется попотеть. Хочешь играть на гитаре? Вперед! Сначала уши будут вянуть от твоей игры, но немного практики - и через неделю, глядишь, уже правильно возьмешь аккорд".

"Это моя работа. Это мой образ жизни. Люди любят меня! И я уважаю их чувства: даю автографы, если просят, никогда не отказываю. Звездная болезнь - это неуважение к твоим поклонникам".

"Я переиграла столько, мягко говоря, странных девушек, что многие и меня считают ненормальной. Так я стала ходячим стереотипом. Поэтому с удовольствием сыграла бы стопроцентную "нормальную" женщину".

"Мужчины не понимают, что когда говоришь с женщиной, нужно ее слушать, потому что женщина хочет, чтобы ее слушали. Если выслушать женщину, ей будет намного лучше. Нужно всегда говорить женщине "да". Даже не надо слушать по-настоящему, но делать вид, что слушаешь".

Автор: Gazeta.ua
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Дата
17
декабря

"Многие меня считают ненормальной", - Мила Йовович

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