Metallica презентует книгу для детей

Иллюстрации к детской книге о группе Metallica создал художник Майкл МакЛир. blabbermouth.net

Рок-группа Metallica выпустит детскую книгу в формате алфавита. Будет называться The ABC of Metallica. Каждая буква расскажет о каком-то событии из жизни коллектива или интересном факте. Также будут иллюстрации с детскими стихами.

Книгу выпустят в поддержку фонда All Within My Hands Foundation - "Все в моих руках", занимающихся проблемами голода и образования для необеспеченных семей.

В продажу поступит 27 ноября. В комплекте с футболкой будет стоить $19,35 - 491 грн.

Metallica - единственная в истории группа, выступавшая на всех континентах. Они сделали это за год, в 2013-м.