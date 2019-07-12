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пятница, 12 июля 2019 11:00

Metallica презентует книгу для детей

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Metallica презентует книгу для детей
Иллюстрации к детской книге о группе Metallica создал художник Майкл МакЛир. blabbermouth.net

Рок-группа Metallica выпустит детскую книгу в формате алфавита. Будет называться The ABC of Metallica. Каждая буква расскажет о каком-то событии из жизни коллектива или интересном факте. Также будут иллюстрации с детскими стихами.

Книгу выпустят в поддержку фонда All Within My Hands Foundation - "Все в моих руках", занимающихся проблемами голода и образования для необеспеченных семей.

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В продажу поступит 27 ноября. В комплекте с футболкой будет стоить $19,35 - 491 грн.

Metallica - единственная в истории группа, выступавшая на всех континентах. Они сделали это за год, в 2013-м.

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