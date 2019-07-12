Metallica презентует книгу для детей

Рок-группа Metallica выпустит детскую книгу в формате алфавита. Будет называться The ABC of Metallica. Каждая буква расскажет о каком-то событии из жизни коллектива или интересном факте. Также будут иллюстрации с детскими стихами.
Книгу выпустят в поддержку фонда All Within My Hands Foundation - "Все в моих руках", занимающихся проблемами голода и образования для необеспеченных семей.
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В продажу поступит 27 ноября. В комплекте с футболкой будет стоить $19,35 - 491 грн.
Metallica - единственная в истории группа, выступавшая на всех континентах. Они сделали это за год, в 2013-м.
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