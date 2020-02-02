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воскресенье, 02 февраля 2020 12:21

"Меняйте мир к лучшему" - лучшие цитаты Скрябина

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2 февраля, на трассе на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград в ДТП погиб украинский музыкант Андрей Кузьменко, более известный как КузьмаСкрябин.

Кузьма возвращался из своего концерта и врезался в молоковоз ГАЗ-53. От полученных травм певец погиб на месте.

Автор: Волинські Новини
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Андрей Кузьменко последний год своей жизни занимался волонтерством: ездил к раненым АТОвцив в госпиталь и разговаривал с ними. Говорил, что после ранений солдат государству не интересен, а потому говорить с ветеранами очень важно.

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Также Кузьменко критиковал украинских политиков. Перед аварией снял несколько видео с обращением к депутатам ВРУ. В них он ехал по дорогам Украины, комментируя видит за окном.

Предлагаем вспомнить его положительные и точные мысли:

*

Если у вас нет гармонии - то берите гармонь и гармонирует!

*

Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!

*

Лучше быть оптимистом, ничего не знает, чем загибаться и растить в себе горб от того, что вокруг одни проблемы.

*

Пока китайцы построили Великая китайская стена, они попутно изобрели строительную тачку. Еще какое-то время они изобрели порох, бумагу и кучу всяких разнообразных вещей. А украинцы тем временем изобрели дачу, и до сих пор думают, что с ней сделать.

*

Заметил, что для того, чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные пространства. Достаточно включить фантазию и обустроить тот минимум, который имеем, чтобы чувствовать себя лучше.

*

Мой дом - единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам близких мне людей.

*

Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови.

*

Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать надо. Потому до того, как в стране такое произошло, никто не писал, а сейчас все стали такими патриотами - надели себе вышиванки и поналиплювалы их на машины. Их еще "вишиватникамы" называют. Нацепил вышиванку - и уже думаешь, шо все поменялось. И вышивка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой ...

Сегодня в столичном Украинском доме простились с первым министром юстиции и экс-председателем Верховного суда Виталием Бойко. Умер 29 января.

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Дата
02
февраля

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