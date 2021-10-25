"Мені все до весни" - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов

Артур Боссо выпустил клип-протест на песню "Мені все до весни". Главную роль сыграла ведущая Елена Филонова. Фото: предоставлено пиар-менеджером артиста

Исполнитель Артур Боссо презентовал клип-протест на песню "Мені все до весни". Технологии вытесняют реальность, а отношения перешли в статус "виртуальные": свидания и встреча с друзьями все чаще - в экранах телефонов.

"За этими экранами телефонов и идеальными картинками начали терять реальные чувства и эмоции, вкус первого свидания, тактильных ощущений, искренних взглядов глаза в глаза. Я считаю, что даже год виртуального общения не сравнится и с пяти минутами живых прикосновений и встреч. Личный контакт - это не социальные сети, именно эту важную тему я хотел поднять в видеоработе", - поделился певец.

Главную роль в клипе сыграла телеведущая и блогер Елена Филонова. По сюжету, холостяк приходит домой после рабочего дня и листает ленту Instagram в поисках той самой идеальной.

"Для меня было важно показать, что наша жизнь может быть таким, как раньше. В тандеме с клипмейкером Размиком Погосяном мы показали сон, в котором нет места социальным сетям, а реальное общение является главным жизненным приоритетом. Но все приятные сны заканчиваются, и жизнь остается только в наших руках", - прокомментировал Боссо.

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