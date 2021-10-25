"Мені все до весни" - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов

 
Ексклюзивы
1/5
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
Просмотров: 198
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1314
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1305
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1584
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5994
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 495
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4158
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 774
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3862
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
1 Просмотров: 1368
Фото
Все фото
4
8
49
13
43
&quot;Рождественский поросенок&quot;: Роулинг выпустила первый детский роман после &quot;Гарри Поттера&quot;
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Видео
Все видео
"Мені все до весни" - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов
"Мені все до весни" - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов
"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню
"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе
Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе
"Батько наш Бандера" - нашли школьниц, запустивших флешмоб
"Батько наш Бандера" - нашли школьниц, запустивших флешмоб
Интервью
1/5
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 648
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2448
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1620
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5445
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 387
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 22:35

"Мені все до весни" - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов

  Комментировать
&quot;Мені все до весни&quot; - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов
Артур Боссо выпустил клип-протест на песню "Мені все до весни". Главную роль сыграла ведущая Елена Филонова. Фото: предоставлено пиар-менеджером артиста

Исполнитель Артур Боссо презентовал клип-протест на песню "Мені все до весни". Технологии вытесняют реальность, а отношения перешли в статус "виртуальные": свидания и встреча с друзьями все чаще - в экранах телефонов.

"За этими экранами телефонов и идеальными картинками начали терять реальные чувства и эмоции, вкус первого свидания, тактильных ощущений, искренних взглядов глаза в глаза. Я считаю, что даже год виртуального общения не сравнится и с пяти минутами живых прикосновений и встреч. Личный контакт - это не социальные сети, именно эту важную тему я хотел поднять в видеоработе", - поделился певец.

Главную роль в клипе сыграла телеведущая и блогер Елена Филонова. По сюжету, холостяк приходит домой после рабочего дня и листает ленту Instagram в поисках той самой идеальной.

"Для меня было важно показать, что наша жизнь может быть таким, как раньше. В тандеме с клипмейкером Размиком Погосяном мы показали сон, в котором нет места социальным сетям, а реальное общение является главным жизненным приоритетом. Но все приятные сны заканчиваются, и жизнь остается только в наших руках", - прокомментировал Боссо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню

Исполнительница и саунд-продюсер Kola представила сингл "Ба". Посвятила песню бабушке, которая не успела увидеть внучку на сцене. Создала трек вместе с рэпером Владимиром Skofka.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мені все до весни" - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Родители-пасторы и побег из дома: неожиданные факты из жизни именинницы Кэти Перри

"Слуги" проиграли, но выход нашли:Украину всколыхнули местные выборы

Усик вернул титулы Кличко в Украину

Сын убитой королевы стал великим правителем

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 32248
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 11430
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 10233
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 7263
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину Просмотров: 4716
Культура
Американский институт учредил стипендию имени украинки Галины Хатчинс, которая погибла на съемках
Американский институт учредил стипендию имени украинки Галины Хатчинс, которая погибла на съемках Просмотров: 315
Андрухович будет читать радиодиктант национального единства
Андрухович будет читать радиодиктант национального единства Просмотров: 99
"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню
"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню
 Просмотров: 1323
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
 Просмотров: 495
Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе
Jerry Heil предстала 69-летней "холостячкой" в новом клипе
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
42
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
8
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
5
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
1
В Европе могут принять запуск "Северного потока-2" без сертификации - Зеркаль
Голосов: 626
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть