Меган Маркл выпустила детскую книгу

Меган Маркл, жена британского принца Гарри, написала детскую книгу "Скамейка". Она посвящена связи отца и сына. Вдохновил муж и сын Арчи, рассказывает о семейной любви в современной жизни.

Иллюстрации к изданию создал художник Кристиан Робинсон. По словам Маркл, для нее было важно создать инклюзивную книгу, которая рассказывала бы о различных семьях. Надеюсь, каждая семья, какой бы она ни была, сможет найти в "Скамейке" нечто похожее на свою жизнь", - говорит герцогиня.

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"Скамейка" выйдет 8 июня 2021 года. Публикует издательство RHCD, в Великобритании - Puffin. Позже Маркл сама запишет аудиокнигу.

Автор: Penguin Random House Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка". Она посвящена связи отца и сына. Вдохновил муж и сын Арчи. Маркл хотела создать инклюзивную книгу, которая рассказывала бы про различные семьи.

Книга - это очередное начинание семьи герцога и герцогини, которые в 2020 году решили отойти от монарших дел и переехать в США, говорится на BBC. Пара начала активно работать, главным образом в индустрии развлечений - они основали благотворительный фонд Archewell, а герцогиня озвучила фильм студии Disney о дикой природе. Теперь Archewell - это еще и подкаст. Пара подписала контракты на несколько миллионов долларов, в том числе со стриминговой платформой Netflix, на производство проектов для телевидения и со Spotify - на подкасты.