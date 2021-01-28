Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом

Книга "Предметный дизайн в Украине. Мебель, освещение, декор" вышла в издательстве CP PUBLISHING. Стала первой книгой на эту тему в нашей стране, которую создали за последние пять лет. Иллюстрирует работы 30 украинских дизайнеров, архитекторов и студий. Про книгу рассказывает основательница издательства CP PUBLISHING Люсия Бондарь.

Мировые издательства TASCHEN, teNeues, Thames & Hudson регулярно выпускают справочники об интерьере. Эти книги являются не только ярким информационным путеводителем по глобальным трендам, но и сами по себе являются предметами декора. Достижения украинских дизайнеров требуют мирового признания и должны быть зафиксированы в ярком книжном формате. Многие из их объектов уже производятся такими фабриками как Ligne Roset или Roche Bobois.

По какому принципу выбирали дизайнеров и их работы для книги?

Объекты должны быть оригинальными, профессиональными, показательными и функциональными. Все данные собирали онлайн, потому что обе книги из серии создавали во время карантина. Новая для всех ситуация научила создавать медиапроект с помощью мессенджеров и видеоконференций. Ковидные времена пришлись на такой уровень развития гаджетов, что работа во многих сферах стала возможной исключительно онлайн. Украинские художники думают преимущественно о функциональности и монетизации своего труда, чем о реализации творческих амбиций и потенциала

Какие предметы сделаны с учетом культурных традиций и использованием украинских ремесленных техник?

Дизайнер Виктория Якуша, основательница мультидисциплинарной студии "живого" дизайна Yakusha Design и бренда предметного дизайна FAINA, создает мебель и декор из глины, дерева, ивы и льна. Ее работы рассказывают историю ремесленных корней Украины. OLK MANUFACTORY производит традиционные и современные ковры и гобелены, дизайн которых разрабатывает украинская художница Оксана Левченя, основательница компании. Сочетает уникальный современный стиль, народный орнамент и традиционную технику изготовления. Старинный аутентичный метод, ручное ткачество сохранились в процессе производства. Автор: CP PUBLISHING По словам Люсии Бондарь, предметный дизайн от Сергея Махно - это смесь украинских культурных традиций, современности и искусства. Философия его бренда - «живые» предметы, изготовленные с душой.

Есть экстравагантные работы, которые вряд ли можно использовать в быту, но являются ценными с точки зрения искусства?

Мебель Дмитрия Козиненко очень оригинальная и соответствует мировым трендам. Уже воплощены в жизнь известными международными фабриками, а некоторые еще ждут реализации от производителей. Концепты достаточно провокационные, но многие самые известные в мире предметы мебели являются прежде всего произведениями визуального искусства, а не функциональными объектами. Новая для всех ситуация научила создавать медиапроект с помощью мессенджеров и видеоконференций

Что отличает украинский предметный дизайн от мирового?

Украинский дизайн может привнести в мировой использование вторичных материалов, новейших технологий, эксперименты с текстурами. Украинские художники думают преимущественно о функциональности и монетизации своего труда, чем о реализации творческих амбиций и потенциала. Поэтому так важна поддержка от государства. Гранты, стипендии, конкурсы, творческие хабы, государственные закупки товаров местных производителей - мировая практика, которая должна функционировать и в Украине.

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Какие тренды в предметном дизайне предрекаете на 2021 год?

Среди большого разнообразия направлений, которые из года в год актуальны в зависимости от страны и типа недвижимости, лично я бы выделила стиль Japandi. Это объединение скандинавского и японского дизайна, который становится все более популярным в жилых интерьерах. Современное направление скандинавского дизайна, совмещенного с элегантностью японской эстетики - оба минималистичные, оба подчеркивают важность создания пространств, основываясь на определенных функциях. Мебель и предметы декора в этом стиле - простые и сдержанные, изготовленные с использованием натуральных материалов. В 2021 году будет наблюдаться дальнейший рост интереса к Biophilic Design, что подчеркивает связь между человеком и природой. Натуральные и органические материалы, такие как дерево, камень, а также большое количество дневного света и растений напоминают нам о природе. Этот тренд наблюдается как в жилых, так и коммерческих помещениях. Украинский дизайн может привнести в мировой использование вторичных материалов, новейших технологий, эксперименты с текстурами Совершенно отличается от первых двух стиль Neo Memphis, также будет прослеживаться в предметном дизайне. Открытый заново и популярный последние несколько лет, это направление является обновленным видением стиля Memphis, созданного в 1980-х группой миланских интерьерных и предметных дизайнеров и архитекторов. Особенности: причудливые сочетания форм, ярких цветов и сумасшедших узоров. Автор: CP PUBLISHING В издание вошли предметы, созданные и изготовленные за последние пять лет, а также представлены концепции, которые ждут воплощения. Книга охватывает более 70 профессиональных и оригинальных предметов мебели, освещения, декора от более 30 украинских дизайнеров, архитекторов и студий. Украинский иллюстратор Алена Шостко стала победительницей европейского конкурса IJungle 2020 Illustration Awards. Получила золото в номинации "Книжная иллюстрация" за проект "Эти удивительные украинцы".