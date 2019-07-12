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суббота, 13 июля 2019 21:45

"Матрицу" покажут в кинотеатрах Украины

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К 20-летию фильма "Матрица" его покажут в кинотеатрах Украины. Показы пройдут в формате 4DX - с подвижными креслами, дождем, запахами и туманом. Будут демонстрироваться на языке оригинала без субтитров. Посмотреть можно будет в Киеве, Одессе, Харькове, Львове в кинотеатрах "Синема-Сити" и "Планета Кино".

Автор: looper.com
  Роль Нео исполнил Киану Ривз. Также претендовали Юэн МакГрегор и Леонардо ДиКаприо и Том Круз.
Роль Нео исполнил Киану Ривз. Также претендовали Юэн МакГрегор и Леонардо ДиКаприо и Том Круз.

"Матрица" 1999 - фантастическая лента Лилли и Ланы Вачовски. Хакер под никнеймом Нео каждую ночь взламывает сайты. Он находит то, что заставляет переосмыслить жизнь. Понимает, что мир лишь иллюзия. Люди - части большой программы. К нему домой приходит человек в черном плаще. "Нео, ты избраный", - говорит тот, по сюжету. Фильм имеет 2 продолжения "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".

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Автор: looper.com
  Бюджет фильма "Матрица" составлял $ 63 млн, а кассовые сборы $ 463 млн.
Бюджет фильма "Матрица" составлял $ 63 млн, а кассовые сборы $ 463 млн.

Считается, что в фильме "Матрица" впервые был использован эффект "замирающей камеры". Самая известная сцена картины - пуля, которая медленно летит. Главный герой имеет возможность уйти с места обстрела. К середине 2002 года этот эффект был использован в 20 различных фильмах.

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