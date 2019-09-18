"Массовая культура - это моя еда" - украинского читателя завоевывает популярный польский писатель

Фото: Валерий Шмаков

Один из заграничный гостей нынешнего Book Forum польский современный писатель Лукаш Орбитовський представляет свой сборник рассказов "Голова змеи". Пишет на грани фантастики.

Книгу переиздали в украинском переводе. Рассказами, написанными 15 лет назад, заинтересовалось Издательство Жупанского.

"В книге говорится говорится о том змее, который оплетает землю, - о духовности, которую побеждает материальность", - говорит писатель на презентации в магазине. Ему 41 год. Имеет несколько видимых татуировок, одетый в спортивные штаны и футболку с граффити. По образованию философ.

"Сознательно не выбирал профессию, которая даст уверенность в будущем. Для философов редко есть открытые вакансии. Я учился на тройки, пил много пива, у меня было много девушек. Но за это время понял, что хочу в жизни заниматься именно литературой. Выбрал для себя микс правды и выдумки. Люблю фантазировать и наблюдать, как мои вымышленные герои воспроизводят настоящих людей ".

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Писатель является сыном художника Януша Орбитовського.

"Отец - одно из важнейших тем и проблем для молодого писателя. Когда начинал писать, у меня не было собственного жизненного опыта. Но был отец, с которым я мог бороться текстами. Он был для меня тайной. Умер два года назад, и уже не имею возможности дальше с ним бороться. имею двух сыновей и, возможно, когда буду тайной для кого-то из них ".

Польский писатель начинал свою литературную деятельность как писатель-фантаст и автор литературы ужасов, позже также автор реалистической литературы. Лауреат премии Паспорт "Polityki", "Сфинкс" и Мемориальной премии имени Януша Зайделя, номинант к наградам "Нике" и Литературной премии Гдыне, отмечен золотой и серебряной наградой Литературной премии имени Ежи Жулавского.

"Масова культура - це моя їжа, якою я харчувався багато років"

Книгу автора продают по 180 гривен.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum. В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30-ти локациях Львова. Участие в Форуме примут 1000 участников.