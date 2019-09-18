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среда, 18 сентября 2019 20:27

"Массовая культура - это моя еда" - украинского читателя завоевывает популярный польский писатель
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Польский писатель Лукаш Орбитовський представляет на Форуме издателей свой сборник рассказов "Голова змеи"
Фото: Валерий Шмаков
Польский писатель Лукаш Орбитовський представляет на Форуме издателей свой сборник рассказов "Голова змеи"
Польский писатель Лукаш Орбитовський представляет на Форуме издателей свой сборник рассказов "Голова змеи"
Польский писатель Лукаш Орбитовський представляет на Форуме издателей свой сборник рассказов "Голова змеи"
Польский писатель Лукаш Орбитовський представляет на Форуме издателей свой сборник рассказов "Голова змеи"

Один из заграничный гостей нынешнего Book Forum польский современный писатель Лукаш Орбитовський представляет свой сборник рассказов "Голова змеи". Пишет на грани фантастики.

Книгу переиздали в украинском переводе. Рассказами, написанными 15 лет назад, заинтересовалось Издательство Жупанского.

"В книге говорится говорится о том змее, который оплетает землю, - о духовности, которую побеждает материальность", - говорит писатель на презентации в магазине. Ему 41 год. Имеет несколько видимых татуировок, одетый в спортивные штаны и футболку с граффити. По образованию философ.

"Сознательно не выбирал профессию, которая даст уверенность в будущем. Для философов редко есть открытые вакансии. Я учился на тройки, пил много пива, у меня было много девушек. Но за это время понял, что хочу в жизни заниматься именно литературой. Выбрал для себя микс правды и выдумки. Люблю фантазировать и наблюдать, как мои вымышленные герои воспроизводят настоящих людей ".

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Писатель является сыном художника Януша Орбитовського.

"Отец - одно из важнейших тем и проблем для молодого писателя. Когда начинал писать, у меня не было собственного жизненного опыта. Но был отец, с которым я мог бороться текстами. Он был для меня тайной. Умер два года назад, и уже не имею возможности дальше с ним бороться. имею двух сыновей и, возможно, когда буду тайной для кого-то из них ".

Польский писатель начинал свою литературную деятельность как писатель-фантаст и автор литературы ужасов, позже также автор реалистической литературы. Лауреат премии Паспорт "Polityki", "Сфинкс" и Мемориальной премии имени Януша Зайделя, номинант к наградам "Нике" и Литературной премии Гдыне, отмечен золотой и серебряной наградой Литературной премии имени Ежи Жулавского.

"Масова культура - це моя їжа, якою я харчувався багато років"

Книгу автора продают по 180 гривен.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum. В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30-ти локациях Львова. Участие в Форуме примут 1000 участников.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ, фото: Валерий ШМАКОВ
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