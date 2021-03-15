Marvel выпускает новый сериал про "Мстителей"

Киновселенная комиксов Marvel выпустила финальный трейлер сериала "Сокол и Зимний Солдат". Главные роли исполняют, как и в полнометражных фильмах студии, Себастиан Стэн и Энтони Маки.

События сериала будут происходить после фильма "Мстители: Финал", после противостояния с Таносом. Капитан Америка вернулся в прошлое и остался с возлюбленной Пегги Картер. Свой щит передал Соколу, поэтому обязанности Капитана Америки будет выполнять он. Помогать ему будет Зимний солдат Баки Барнс.

Автор: Instagram Главные роли сериала от Marvel "Сокол и Зимний Солдат" сыграют Энтони Маки и Себастиан Стэн. Они же играли супергероев в полнометражных фильмах студии.

Главным злодеем сериала станет Барон Земо. Обладает высоким интеллектом, создал много научных изобретений. Экспериментировал с лазерными технологиями, андроидами и генетикой. Применял уникальную сыворотку, которая останавливает старение. Также владеет каратэ и мечом. Чаще всего выступает противником Капитана Америка и Мстителей, часто возглавляет команду Мастеров зла.

Сериал стартует 19 марта на сервисе Disney +.

"Мстители: Финал" имели звание самого кассового фильма в истории. Но их обогнал "Аватар" благодаря повторному показу в Китае. В течение 2 дней повторного проката картина собрала $12,3 млн. Общие сборы ленты превысили $2,80 млрд, тогда как "Мстители: финал" собрали $2,79 млрд. Сиквел "Аватара" стал первым блокбастером, к работе над которым решили вернуться после начала пандемии. Выход фильма "Аватар 2" был запланирован на 17 декабря 2021 года. Кэмерон работает над 4 продолжениями, которые должны выходить каждые 2 года с 2021-го до 2027 года.