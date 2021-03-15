Marvel выпускает новый сериал про "Мстителей"

Киновселенная комиксов Marvel выпустила финальный трейлер сериала "Сокол и Зимний Солдат". Главные роли исполняют, как и в полнометражных фильмах студии, Себастиан Стэн и Энтони Маки.
События сериала будут происходить после фильма "Мстители: Финал", после противостояния с Таносом. Капитан Америка вернулся в прошлое и остался с возлюбленной Пегги Картер. Свой щит передал Соколу, поэтому обязанности Капитана Америки будет выполнять он. Помогать ему будет Зимний солдат Баки Барнс.
Главным злодеем сериала станет Барон Земо. Обладает высоким интеллектом, создал много научных изобретений. Экспериментировал с лазерными технологиями, андроидами и генетикой. Применял уникальную сыворотку, которая останавливает старение. Также владеет каратэ и мечом. Чаще всего выступает противником Капитана Америка и Мстителей, часто возглавляет команду Мастеров зла.
Сериал стартует 19 марта на сервисе Disney +.
"Мстители: Финал" имели звание самого кассового фильма в истории. Но их обогнал "Аватар" благодаря повторному показу в Китае. В течение 2 дней повторного проката картина собрала $12,3 млн. Общие сборы ленты превысили $2,80 млрд, тогда как "Мстители: финал" собрали $2,79 млрд.
Сиквел "Аватара" стал первым блокбастером, к работе над которым решили вернуться после начала пандемии. Выход фильма "Аватар 2" был запланирован на 17 декабря 2021 года. Кэмерон работает над 4 продолжениями, которые должны выходить каждые 2 года с 2021-го до 2027 года.
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