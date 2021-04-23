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пятница, 23 апреля 2021 00:45

Marvel создал злодея с кризисом среднего возраста

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Marvel создал злодея с кризисом среднего возраста
Главный герой мультсериала от Marvel "M.O.D.O.K." в 40 лет теряет семью и бизнес. Становится злодеем, хочет победить Капитана Америку, Железного Человека, Дэдпула, Халка и других. Фото: Marvel

Вышел трейлер анимационного сериала "M.O.D.O.K.". Это злодей студии Marvel под именем Mental Organism Designed Only for Killing. Дословно - Психический Организм, предназначенный только для убийства.

Главного персонажа озвучил Пэттон Освальт. Это американский комик, снявшийся в сериалах "Король Квинса" и "Агенты Щ.И.Т.", также озвучил крысу Реми в мультфильме "Рататуй" от "Диснея".

"M.O.D.O.K. - необычный антигерой Marvel. Если вы думали, что сериал "ВандаВижн" - это дикий эксперимент для Marvel, то готовьтесь к безумию "M.O.D.O.K.". Он произвел огромное впечатление на поклонников вселенной Marvel еще с момента своего первого появления в комиксе "Сказки напряжения" в 1967-м. Его создали Стэн Ли и Джек Кирби. M.O.D.O.K. - это сумасшедший суперзлодей, разочарованный в жизни. Всегда придумывает бездарный план, чтобы победить Капитана Америку, Железного Человека, Дэдпула, Халка.

Рынок анимации сейчас очень переполнен, нужно было создать характерный и узнаваемый стиль, который не затеряется среди других. Мультфильм выглядит очень кинематографическим, мастерски использовали глубину резкости и передали движения камеры. Команде дизайнеров пришлось построить сотни сложных декораций. Это не только дикая вселенная главного героя, но и другие локации Marvel. Это королевство Асгард из "Тора" и "Мир убийств", созданный злодеем по имени Аркада. Будут пародии на Людей-Икс и Человека-паука", - пишет Animation Magazine.

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"У M.O.D.O.K.а огромное эго. Он думает, что он может управлять миром и одновременно наслаждаться семейной жизнью. Но по-своему, - говорит сценарист мультсериала Освальт Блум. - Он считает, что его жена и дети - еще один способ продемонстрировать свою силу. Но на самом деле любит их. Переживет несколько серьезных взлетов и падений в течение всего шоу. Теряет бизнес и семью в свои 40 лет, ему нужно снова понять, чего он хочет от жизни. Все его действия мотивированы разочарованием и унижением. Вот почему этот персонаж известен уже более 60 лет. Стэн Ли и Джек Кирби создали очень человечную историю, одновременно смешную и эмоциональную".

По сути, это комедийный сериал про суперзлодея, пережившего кризис среднего возраста вследствие личных и профессиональных неудач.

Премьера сериала состоится 21 мая на Hulu.

Мультфильм "Душа" студии Pixar получил премию Annie Awards в номинации "Лучший анимационный фильм".

"Душа" - первый фильм Pixar, который дебютировал на стримингових платформах. Также получил награду за лучшую анимационную ленту на "Золотом глобусе" 2021 года. Идея мультфильма - показать, что надо жить полноценной жизнью, пока жив, и не откладывать это на потом.

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