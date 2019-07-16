Марго Робби сыграет куклу Барби

Режиссер и актриса Грета Гервиг планирует снять фильм о кукле Барби. Главную роль сыграет Марго Робби. Дата выхода неизвестна.

Автор: wonderlandmagazine.com Робби номинировалась на премию "Оскар" за роль в фильме "Я, Тоня".

Рут и Эллиот Хэндлеры создали куклу "Барби" в 1959-м. С тех пор она стала одной из самых известных игрушек в мире, а бренд вырос до масштабной франшизы стоимостью $3 млрд. О кукле сняли ряд мультсериалов и полнометражных анимационных фильмов. Кроме того, Барби появлялась в других проектах. Например, серии мультфильмов "История игрушек".

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Грета Гервиг дебютировала в режиссуре фильмом "Леди Берд" в 2017-м. Ее 2-й фильм выйдет 25 декабря этого года. Картина "Маленькие женщины" - экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт. Главные роли сыграли Мерил Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и Тимоти Шаламе.

Автор: indiewire.com Сирша Ронан сыграла альтер-эго режиссера Греты Гервиг в фильме "Леди Берд".

Актриса Грета Гервиг стала известной благодаря фильму Ноа Баумбака "Милая Фрэнсис", сценарий к которому написала в соавторстве с режиссером. Его сняли в черно-белых тонах. Гервиг постоянно сотрудничает с Ноа Баумбаком. Играла в фильмах "Гринберг" и "Госпожа Америка". К последнему написала сценарий. Автор: cyprus-mail.com Фильм "Милая Фрэнсис" сняли в черно-белых тонах, чтобы настроить зрителей на ностальгию.