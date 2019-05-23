Мадонна выпустила клип после скандала на Евровидении

Американская певица Мадонна выпустила клип на песню Crave. Ее записала вместе с рэпером Swae Lee.

На видео артистка танцует в красных латексных штанах и цветной блузке. Большинство кадров черно-белые.

Это первое видео, которое опубликовано Мадонной после громкого выступления на Евровидении в Израиле, что привело к скандалу. Она исполнила две композиции, за которые организаторы заплатили $1,3 млн. Двое танцовщиков Мадонны вышли на сцену с нашитыми на куртках флагами Израиля и Палестины. Таким образом певица призывала к миру между государствами.

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Организаторы отметили, что конкурс не является политизированным, поэтому видео выступления не было опубликовано на официальных страницах Евровидение в Twitter и YouTube.

Певец из Нидерландов 25-летний Дункан Лоренс стал победителем 64-го Евровидения. Финал песенного конкурса состоялся в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая.