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понедельник, 04 марта 2019 17:24

Львовская художница показала сказки для взрослых
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Художница уверена, что взрослым сказки не менее нужны, чем детям
Фото: 24tv.ua
Художница уверена, что взрослым сказки не менее нужны, чем детям
Художница уверена, что взрослым сказки не менее нужны, чем детям
Художница уверена, что взрослым сказки не менее нужны, чем детям
Художница уверена, что взрослым сказки не менее нужны, чем детям

Львовская художница Лидия Матвиенко представила несколько соблазнительных картин из цикла "Сказки для взрослых".

Женщина уверена, что взрослым сказки не менее нужны, чем детям. Разве немного другого характера, пишет 24 канал.

Лидия Матвиенко говорит, что ее сказки - это смесь эмоций, чувств, фантазий, эротики, любви и либидо в одинаковых или разных пропорциях.

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"И пусть каждый найдет себя здесь сам, затаит дыхание, вспомнит эйфорическое состояние, улыбнется, узнает свою маску, отголоски прошлого или невоплощенную до сих пор фантазию", - говорит художница.

Фотограф Инге Прадера на снимках воспроизвела картины художника Густава Климта, который своим творчеством воспевал красоту женского тела.

Это сделала в честь 23-го благотворительного мероприятия "Бал жизни", что ежегодно проходит в Вене, сообщает cameralabs.org.

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04
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