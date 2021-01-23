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Лучше подавать правдивую информацию, чем разоблачать мифы - блогер Проклятый Рационалист

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Автор: Facebook
  Разоблачая мифы мы распространяем их тоже, мы заставляем их курсировать интернетом снова и снова, даже в виде опровержений - говорит Артем Албул
Разоблачая мифы мы распространяем их тоже, мы заставляем их курсировать интернетом снова и снова, даже в виде опровержений - говорит Артем Албул

Блогер Артем Албул три года работает над Youtube-каналом Проклятый Рационалист. Он один из самых популярных на украиноязычном Youtube. Посвященный научно-популярной тематике и преимущественно теме здоровья.

"Канал был создан летом 2017 года. До этого я ходил с идеей о нем уже полгода. Покупал какую-то технику, думал над названием. А началось все задолго до этого. Мне всегда была интересна наука. С взрослением я понимал, что не вся информация, которая выглядит интересной, одинаково достоверна. Я просто изменил источники этой информации. Если раньше это были соцсети, тематические паблик и т.д., то потом я начал интересоваться научно-популярными передачами и книгами. Углубление в тему продолжалось.

Очень важным в формировании моего желания создать канал было мое знакомство с британским телешоу QI, где Стивен Фрай и его гости, стендап-комики, ведущие Би-Би-Си, просто талантливые классные люди как раз в формате викторины обсуждают городские легенды, мифы. Там звучит много интересной информации. После просмотра этой передачи я понял, как много фактов, которые нам кажутся очевидными и правдивыми, на самом деле таковыми не являются. Я начал это все транслировать своим знакомым и в какой-то момент понял, что друзей и знакомых мне мало. И что я готов делать контент для широкой аудитории. Мой опыт в медийной сфере позволил мне соединить это все в кучу и создать Youtube-канал Проклятый Рационалист.

Был июль. Информация, которая звучала вокруг меня больше всего в то время - это страшилки про арбузы и содержание в них нитратов. Я понял, что сам точно не знаю, насколько арбузы безопасны, сел разбираться и сделал видео. Поэтому у меня на канале первое видео - об арбузах и нитратах.

Чаще всего мое внимание приковано к теме здоровья, медицины, питания, здорового образа жизни и к каким-то бытовым вещам. Это довольно востребовано, потому что с этим человек сталкивается ежедневно. Поэтому здесь и больше мифов и дезинформации, и это такой крючок, которым ты цепляешь аудиторию ".

Но развенчание мифов все же уступает освещению просто правдивой информации - говорит Артем Албул.

"У меня постепенно трансформируется отношение к такому формату популяризации как разоблачение мифов. Этот формат вроде как и востребован, но в то же время он в действительности не помогает.

Если просто сказать, что миф - это ложь, человек останется с пустотой вместо этого мифа. То есть обязательно если ты что-то развенчиваешь, надо дать что-то людям взамен. Надо концентрироваться не столько на заблуждении, сколько на правдивой информации, которая должна заменить собой ложную.

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И вообще разоблачая мифы мы распространяем их тоже, мы заставляем их курсировать интернетом снова и снова, даже в виде опровержений. Поэтому лучше просто давать корректную информацию по многим темам, формировать у людей правильные представления, и тогда мы будем снижать общий шанс того, что человек поверит в некую ложную информацию. Если он будет в курсе, как на самом деле устроена определенная сфера жизни, то обмануть его будет сложнее. Поэтому я буду концентрироваться больше на подаче корректной информации, чем на разоблачении каких-либо мифов".

Самым популярным видео в украинском сегменте YouTube стала пародия "Валентинка" от блоггеров из Ивано-Франковской области. Клип набрал более 15 млн просмотров.

Автор: Валерия Радзиевская
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