Лозница получил государственную премию

Режиссер Сергей Лозница получил от государства 200 тыс. грн премии.

Указ на основании представления Комитета по Государственной премии Украины имени Александра Довженко подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТСН.

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"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2019 кинорежиссеру Лознице Сергею Владимировичу - за создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс", - говорится в указе.

Дни украинского кино в третий раз пройдут в Торонто, Канада. Пройдут с 30 августа до 1 сентября. В рамках мероприятия в кинотеатре Carlton Cinema состоятся канадские премьеры специальной подборки из пяти украинских фильмов.