Лозница получил государственную премию

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 4824
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3384
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1521
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 666
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 468
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1512
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5184
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27108
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2790
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
1 Просмотров: 1971
Фото
Все фото
8
13
7
3
3
&quot;Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма&quot; - в фильме о Илловайск снимались бойцы
"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы
&quot;Погибшим и выжившим&quot; - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
&quot;Передано трагедию человека, ее высоту&quot; – показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту" – показали фильм о Василие Стусе
Словацкий сценарист рассказал о сериале &quot;Славяне&quot;
Словацкий сценарист рассказал о сериале "Славяне"
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
Видео
Все видео
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"
Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах
Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27108
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6444
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2529
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2709
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 963
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
воскресенье, 01 сентября 2019 15:26

Лозница получил государственную премию

  Комментировать
Лозница получил государственную премию
Режиссер получил премию за фильм "Донбасс". Фото: "Рубрика"

Режиссер Сергей Лозница получил от государства 200 тыс. грн премии.

Указ на основании представления Комитета по Государственной премии Украины имени Александра Довженко подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если 99 процентов любит Родину, по крайней мере 1 будет ее ненавидеть - режиссер Надав Лапид

"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2019 кинорежиссеру Лознице Сергею Владимировичу - за создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс", - говорится в указе.

Дни украинского кино в третий раз пройдут в Торонто, Канада. Пройдут с 30 августа до 1 сентября. В рамках мероприятия в кинотеатре Carlton Cinema состоятся канадские премьеры специальной подборки из пяти украинских фильмов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лозница получил государственную премию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Диссидент стал кандидатом в президенты Украины

Имения британцев превращали в детские дома и приюты

Начал работать крымскотатарский телеканал

УПА в последний раз выступила против немцев

Сегодня отмечают 80 годовщину самой кровавой войны

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 127033
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 26119
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 20952
В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 7 Просмотров: 20601
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне 32 Просмотров: 12879
Культура
"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы
"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы
8
 Просмотров: 90
В Киеве покажут жуткую выставку человеческих тел
В Киеве покажут жуткую выставку человеческих тел Просмотров: 513
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
 Просмотров: 648
Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"
Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"
 Просмотров: 315
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
13
 Просмотров: 14788
Больше всего комментируют
32
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
9
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
7
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
7
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
Голосов: 448
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua