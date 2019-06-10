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понедельник, 10 июня 2019 16:56

Локи из "Мстителей" вернется в сериале, чтобы повлиять на ход истории

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Локи из &quot;Мстителей&quot; вернется в сериале, чтобы повлиять на ход истории
Англичанин Том Хиддлстон в роли Локи. polygon.com

Один из главных антигероев серии фильмов по мотивам комиксов Marvel "Мстители" Локи станет персонажем телевизионного сериала студии Disney. Локи - скандинавский бог обмана. Враждует с братом Тором - богом грома, по сюжету.

В сериале покажут путешествия антигероя во времени, чтобы повлиять на ход истории человечества. По единственному представленному кадру проекта заметно, что Локи отправится в 1970-е. Другие сюжетные элементы не сообщались.

В серии фильмов "Мстители" Локи сыграл английский актер Том Хиддлстон. Кто появится в образе бога обмана в сериале, неизвестно. Англичанин только озвучит рассказчика истории.

В сезон войдет 6 эпизодов. В качестве сценариста выступил Майкл Валдрон.

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На роль Тора в фильме "Мстители" прослушивался английский актер Том Хиддлстон, сыгравший в серии фильмов его брата Локи. Кроме англичанина, кастинг посетили Ченнинг Татум, Чарли Ханнєм, Александр Скарсгорд, Лиам Хемсворт, Кевин МакКидд и Юэль Киннаман. По слухам, роль Тора также интересовала Брэда Питта и Мэта Дэймона. На экране образ скандинавского бога воплотил австралиец Крис Хемсворт.

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