Леонардо Ди Каприо в шестой раз сыграет у знаменитого режиссера

Автор: variety.com Леонардо Ди Каприо исполнит роль бывшего техасского рейнджера в фильме "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе. В основе ленты лежит расследование убийств индейцев в американском штате Оклахома

Американский актер Леонардо Ди Каприо в шестой раз сыграет у режиссера Мартина Скорсезе. Исполнит главную роль в фильме "Убийцы цветочной луны" о расследовании убийств индейцев в 1920-х годах.

Лента будет экранизацией нон-фикшн книги "Убийцы цветочной луны: тайна индейских убийств и рождение ФБР" американского писателя и журналиста Дэвид Гренна. Действие происходит в 1920-х на территории индейского племени Осейдж в одноименном округе в штате Оклахома, США. После обнаружения месторождения нефти местные индейцы становятся богачами, и кто-то начинает их убивать. К 1923 году по официальным данным количество убитых достигло двадцати. В 1924-м Бюро расследований посылает в Осейдж своих агентов, по сюжету.

Ди Каприо сыграет спецагента регионального управления Бюро расследований в Хьюстоне, бывшего техасского рейнджера Тома Уайта. Директор бюро Эдгар Гувер привлекает его к команде подпольных оперативников, сформированной для раскрытия убийств в Осейдже.

Сценарий детективного фильма пишет Эрик Рот. Картину выпустит киностудия Paramount Pictures.

Книга "Убийцы цветочной луны" вышла в 2017 году и стала бестселлером по версии The New York Times. Права на киноадаптацию были приобретены до выхода произведения, в 2016-м. На украинском языке книгу выпустило издательство "КМ-Букс" в 2018-м.

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Леонардо Ди Каприо снялся в фильмах Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит". Дэвид Гренн также является автором книги "Затерянный город Z: История убийственной одержимости в Амазонке". Ее экранизация вышла в 2017 году. Эрик Рот - сценарист фильмов "Форрест Гамп", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Рождение звезды".