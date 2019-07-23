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вторник, 23 июля 2019 12:42

Ленни Кравиц призывает ценить лето

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Ленни Кравиц призывает ценить лето
Ленни Кравиц - мультиинтсрументалист. Умеет играть на гитаре, бас-гитаре, губной гармонике, клавишных, перкуссии, ситаре. tchkcdn.com

Американский певец Ленни Кравиц выпустил клип на песню 5 More Days 'Til Summer с прошлогоднего альбома Raise Vibration. В нем музыкант ходит по лесу, воспевает беззаботный образ жизни и лето. По ходу видео к нему присоединяются другие люди. Они бросают работу и отправляются в лес, на море и в пустыню. Режиссером выступил Ной Бекир.

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Дед Ленни Кравица был выходцем из украинской еврейской семьи, переехавшей в Нью-Йорк. Прадед Ленни, Леонид Кравець, был коренным киевлянином.

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