17-й альбом британских металистов Iron Maiden називается Senjutsu. С японского єто переводится как "тактика".Фото: wikipedia.org

Британские металлисты Iron Maiden представили новую композицию Stratego со своего будущего альбома Senjutsu. Релиз пластинки состоится 3 сентября. Основатель и басист группы Стив Харрис написал песню совместно с гитаристом Яником Герсом. Stratego стал уже вторым обнародованным синглом с семнадцатого альбома, после того, как в июле коллектив представил The Writing On The Wall. Ожидается, что всего в Senjutsu войдут десять треков, общая продолжительность которых составит 82 минут. На обложке неизменный талисман Iron Maiden монстр Эдди изображен в виде японского средневекового воина самурая.

"Senjutsu записали еще в начале 2019 года, - рассказывает фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон. - Треки разнообразны, и некоторые из них длинные. Две-три песни явно отличаются от нашего обычного стиля, и я думаю, это удивит фанатов группы - в хорошем смысле , конечно ".

Участники Iron Maiden известны не только как пионеры британского хеви метала. Шрифтовую эмблему группы разработал басист Стив Харрис, до музыкальной карьеры он работал чертежником в архитектурном бюро. В молодості рокер играл за юношеский состав футбольного клуба "Вест Хэм Юнайтед", за который сейчас выступает украинец Андрей Ярмоленко. Однажды Iron Maiden провели товарищеский матч с немецкой группой Scorpions. Игра закончилась со счетом 1: 1. Вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон в свободное время пилотирует "Боинг-757". Летом 2006-го во время военного конфликта Израиля с террористами "Хезболлах" Дикинсон вывез из бейрутского аэропорта 200 британских подданных. Также певец известен как профессиональный фехтовальщик и автор многих документальных фильмов для телевидения. На канале Discovery он управлял танком Т-34. Эту одну из лучших боевых машин Второй мировой в 1940-м разработали в Харькове.