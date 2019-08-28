Лаврин Кайдаш погиб в АТО в первый же день

30-31 августа в киевском театральном пространстве "Сцена 6" Довженко-центра состоится премьера спектакля "Дикого театра" "Кайдаши 2.0". Пьеса Натальи Ворожбит создана по мотивам повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуй-Левицкого 1878 года. Действие перенесли в наше время. 10 дней режиссер Максим Голенко и актеры работали над спектаклем в селе Сорокотяга Жашковского района Черкасской области.

Исполнители ролей рассказывают о своих персонажах.

Сергей Солопай - Омелько Кайдаш:

"Классический Омелько более трудолюбивый. В XIX веке были другие условия. Не возьмешься за работу - не проживешь. Только так и тянули хозяйство. А наш Кайдаш, в основном, в колхозе воровал. Поэтому и льет слезы по совку. И по отношениям с сыновьями, женой Марусей, невестками Кайдаши разные.

Не то что современный Омелько полный лентяй, но внешние обстоятельства другие. Если есть возможность украсть, то он украдет - вот и все. Еще ребенком я помню, в селе говорили: у людей нельзя воровать, а в колхозе можно, потому что это все наше. Хотя же это просто оправдание.

Старший сын Кайдаша Карпо абсолютно повторяет линию отца. Хотел он как-то иначе жить? Младший сын Лаврин вроде немного другой, но жить в таких условиях и оставаться одуванчиком не выходит.

Когда Омелько парализовало от водки, лежит, по сути, в коме - ничего не слышит, не понимает. Родные начинают приходить разговаривать с ним. Потому что каждому хотелось, чтобы кто-то выслушал о наболевшем.

Почему приходят не один к одному, а к нему, даже не знаю. Омелько единственный, кто не начинает споров. Говорят, как на кладбище с могилой. Уже не осудит. Хотя Омелько и живой только рюмку по-настоящему любил.

"Я хочу, чтобы вы все оставили меня в покое", - кричит, не выдержав постоянного скандалов в доме. В особых разговорах с близкими не нуждался. Со старшим сыном он еще говорил, но больше рассказывал о СССР. А с младшим уже нет того контакта. И к счастью Лаврина. Потому что сидел, бухал бы так же, как Карп с отцом ".

Автор: Алексей Товпыга Сергей Солопай (слева) в спектакле "Кайдаши 2.0" играет Омелько Кайдаша, перед АТО к нему пришел младший сын Лаврин - воплотил Юрий Радионов

Наталья Кобизька - Мотря, жена Карпа Кайдаша:

"Кайдашева семья - это закольцованная проблема эгоизма, которая из года в год, из поколения в поколение повторяется. Мы не выносим, ​не говорим об этом, не учимся на чужом опыте. Кайдаши не говорят друг с другом. Просто существуют под одной крышей . Поэтому делают разные глупости. Под влиянием Мотри Карп начал делить хозяйство.

Из-за своей спеси она просто все развалила. Оправдывает себя тем, что хочет детей и свой дом, и сердитая, потому что не получила. В конце выясняется, что Мотря таки беременна.

Но, думаю, если родит, то это будет еще более печальное зрелище. У нее ноль нормальных материнских инстинктов. У Карпа та же проблема. Опять же, пустят на свет таких же несчастных детей, каковы сами.

Мотря на своих начнет выливать весь негатив, обиды, ревность, которые накапливались годами. Дети, если верить психологам, будут искать в своих будущих партнерах прототипа матери и отца. Вот она, глупая круговерть Кайдашевой семьи.

Я сама с Полтавской области, как и автор пьесы Наталья Ворожбит. Мне очень знаком ее язык, большое ей спасибо за наши такие вкусные словечка. И я все эти сюжеты не раз видела. Таких Мотрь. Знаю среди моих не только близких друзей, но и родственников, самое страшное. Это не зависит от территории, места, времени.

Мотря - яркая личность. Нн губка, которая там где-то подсмотрела, у того что-то переняла. У нее сильный, хоть и скверный характер. Из Мотри могли бы быть люди. Если бы, возможно, ее родители не упустили в какой-то момент воспитание ".

Автор: Алексей Товпыга Наталья Кобизька в спектакле "Кайдаши 2.0" играет девушку из богатой семьи Мотрю, за ней ухаживает Карпо Кайдаш - воплотил Владимир Гладкий

Юрий Радионов - Лаврентий Кайдаш:

"Мать любит младшего сына больше. Об этом знает и Лаврин, и Карпо. Это всех мучает. Лаврин поэтому переживает. Ему неудобно перед братом. Все время уходит от конфликта. Даже когда Карпо наслушавшись российской пропаганды, кричит о АТО и НАТО, Лаврин ничего ему не отвечает. Просто принимает удары. Открытый спор всегда кратковременен. Потому что покричали и успокоились. А когда ты постоянно вынужден убирать углы, где -то молчать, где-то принимать, не атаковать - это интересно играть.

В отношениях с женщинами Лаврин - Есенин - лирик, романтик. Его финальный монолог не про любовь, про девушек, а в целом о понятии любви. Он все время ищет его различные формы. Лаврин для своего села, как с другой планеты. Это ясно из его размышлений о том, что спать с женщиной, у которой есть ребенок, - это как-то странно, потому что она тоже родила мужчину.

Лаврин вместо женщины с ребенком выбирает 15-летнюю Мелашку. Наталья Ворожбит специально прописала ее такой молодой. Цветочек еще не распустился, а его уже срезали. И вот этого момента расскрытия у нее не было. И она его находит на стороне. Убегает от "бытовухи" в Киев. В столице девушке сказали: "Вау, как ты цветешь красиво".

Лаврин весь в работе, как муравей, не видит этого в юной жене. А кто-то заметил. Поэтому, мне кажется, он и поехал на войну.

Лаврин честный все-таки. Искренне переживает за ребенка предыдущей любовницы. Он сына головихи Артема фактически ей сватает. Нет такого: "Танюха, короче, иди нахер". Есть момент - "Я вижу, Артему плохо, Тане плохо. Двум плохо. Это будет плюс, все будет нормально ".

В АТО, думаю, Лаврентий погиб в первый день. Он, в принципе, за этим и ехал на Донбасс. Когда говорит: "Войну хочу попробовать", - это тоже о форме любви. Стать героем - сто процентов не собирался".

Автор: Алексей Товпыга Юрий Радионов в спектакле "Кайдаши 2.0" играет Лаврина, влюбляется в школьницу Мелашку - воплотила Анна Сердюк

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Анна Абрамьонок - женщина с ребенком Танька:

"У Тани уже есть ребенок - хочет семью, хозяйство, дом, все как у людей. Мужчин в ее жизни много. Просто половина женщин неправильно выбирает. И при этом не знаем, что во внешне идеальных семьях происходит. Любит на самом деле Карпа Кайдаша - первая любовь. Больные зависимые отношения у них с 7-го класса.

В Украине не развито самопознания, не наш менталитет. Бывает, кто-то завис так завис на партнере, даже если не получилось. Посмотрите многочисленные романы после встречи выпускников.

20 лет Карп ходит к Тане, наваливает: "Я подарю тебе небо в алмазах". Но женится на Мотре. Для Тани это шок. До последнего ждала, что будет с ней. Сходится с младшим братом Лаврином сначала назло, а потом как вариант.

Выходит замуж Таня за сына головихи Артема. Дает ему любовь, верность, заботу для того, чтобы он мог чувствовать себя хорошо, забыть Мотрю, которую отбил Карпо. И Таня счастлива от того, что нужна наконец кому-то ".

Автор: Алексей Товпыга Анна Абрамьонок в спектакле "Кайдаши 2.0" играет любовницу обоих сыновей Кайдаша Таньку, вышла замуж за сына головихи Артема - воплотил Владимир Скорик

Татьяна Лавская - Маруся Кайдаш:

"Кайдашиха подавляет мужа, поэтому он и пьет всю жизнь. Авторитарная от страха. Могла в молодости потерять красавца Омелька. Он потянулся за ней, однолюб. Но оказалось, что водку больше любит.

Маруся хочет, чтобы было по ее, но при этом лежать и ничего не делать. Настоящая собака на сене. Мотря хотя бы может рявкнуты в ответ, а пришла в дом тихая покорная Мелашка и свекрови и она не такая.

Рядом с такой бабушка-прессом любой муж превратится в хлам. Черта такая в украинских женщинах эволюционировал за долгую историю войн на нашей территории. Мужчины погибали, приходилось тянуть все на себе, быть решительным. В конце Кайдашиха понимает, что всю жизнь строила отношения в родственные не так. Но уже поздно менять что-то - муж лежит в коме, дети другими путями пошли, Карпо бухает, Лаврін на войне.

Карпо удалился от матери, потому что его Мотря - это конкурирующая сила. Она вторая Кайдашиха. Маруся кроме ревности к невесткам еще и мечтает о продолжении рода, а у Лаврина рождаются девочки, Карпо вообще не настрогал ни одного потомка с Мотрей. У него есть сын Иван от любовницы Татьяны. Кайдашиха никогда не признает это дитя.

"Кайдаши" - это не смешно. Если в такую ​​семью попал, то понимаешь, что и твой, и твоих детей жизненные стереотипы станут таковыми. Это очень страшно, когда люди друг друга не слышат, только навязывают. То, что Маруся любит Омелька, видно, когда ухаживает за ним после болезни. Ну, потому что говно из-под лежащего ей легче выносить, чем терпеть его пьяного ежедневно. Она и сыновей бы своих окутала нежностью, если бы Карпова Мотря не стала в позу. А так Кайдашиха не может проявить свою любовь ни к кому, считает, что это слабость.

Автор: Алексей Товпыга Сергей Солопай (крайний слева) в спектакле киевского "Дикого театра" "Кайдаши 2.0" играет Омелько Кайдаша, младшего сына Лаврина воплотил Юрий Радионов, Татьяна Лавская - жену Марусю, старший сын Карпо - Владимир Гладкий. Директора клуба Василия Григорьевича, собутыльники всех Кайдашей воплотил Владислав Высокий.

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6 соседских котов переселились во дворе Владимира Гладкого на время быта столичных театралов. Дом актера в селе Сорокотяга , в спектакле играет Карпа Кайдаша. Труппа жила у него и у соседа Владимира Починка. Животных подкармливали остатками завтраков, обедов и ужинов. Еду привозили с жашковского кафе. Для вегетарианцев - отдельный плов с шампиньонами. В последний вечер один из котов принес для гостей мышь.