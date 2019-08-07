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среда, 07 августа 2019 16:03

Квентин Тарантино планирует снять последний "суперфильм" и уйти из режиссуры

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Квентин Тарантино планирует снять последний &quot;суперфильм&quot; и уйти из режиссуры
Квентин тарантино планирует снять последний фильм. Фото: REUTERS

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что планирует покинуть кинематограф после съемок юбилейной ленты.

Знаменитость планирует снять "суперфильм". Об этом Тарантино сообщил в Москве на премьере новой киноленты "Однажды в Голливуде".

По словам Тарантино, он еще не знает, о чем будет 10-й фильм.

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"Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин - маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма", - сказал Тарантино.

Недавно стало известно, что режиссер Квентин Тарантино размышляет над продолжением фильмов серии "Убить Билла", которые вышли в 2003-2004-х.

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