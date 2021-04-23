Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения

Автор: Сергей Старостенко Олеся Островская-Лютая: "Сегодня впервые за последние 30 лет украинское общество очень активно защищает культуру"



Сегодня впервые за последние 30 лет украинское общество очень активно защищает культуру. Об этом рассказала арт-менеджер, куратор и директор "Мыстецкого арсенала" Олеся Островская-Лютая в программе интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

15 апреля конкурсная комиссия выбрала новую голову Довженко-Центра. Однако Министр культуры Александр Ткаченко предложил провести повторное голосование. Месяц назад Наблюдательный совет УКФ не смог выбрать нового исполнительного директора. В прошлом году многие кинодеятели протестовали против непрозрачного и скандального, по их мнению, избрания председателя Госкино.

"Елена Гончарук – хороший кандидат на должность директора Довженко-Центра. Вполне адекватная, компетентная конкурсная комиссия, – считает Олеся Островская-Люта. – От качества комиссии зависит очень много. По УКФ, Наблюдательный Совет, продемонстрировал во время последнего конкурса некомпетентность. Не знаю, недоброчестность ли, но процесс отбора был странный."

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В 2014 году Островская-Люта работала первым заместителем Министра культуры Евгения Нищука.

"В случае УКФ большое значение имеет роль органа управления – Министерство культуры. Именно оно запускало этот корабль в свое время. Это же касается Украинского института или Украинского института книги. Во-вторых, важна компетентная команда, которую вместе формируют директор и Наблюдательный Совет. В предыдущие годы работала синергия. Конечно, были конфликты, трения и недоразумения. Но это нельзя сравнить, что имеем сейчас. Так происходит, когда одна из сторон становится слабой, а организация еще не имеет длительной истории, чтобы на нее опереться", – считает арт-менеджер.

По ее мнению, эти институты все же можно сохранить.

"Это зависит от достаточной активности и веры всех нас на культурной сцене. Мы общество, которое имеет много опыта побед, не один Майдан. Другое дело, это не мгновенный и не безболезненный процесс. Может по дороге быть масса неприятных событий, компромиссов, иногда вынужденных. И это никогда не заканчивается. Их беречь придется всегда на протяжении всей демократии," - объясняет Островская-Люта.