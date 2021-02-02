Культовый украинский фильм покажут на большом экране

В 1982-м Олег Янковский в трагикомедии "Полеты во сне и наяву" сыграл архитектора. Фильм покажут на большом экране в Довженко-Центре. После показа будет возможность пообщаться с режиссером Романом Балаяном. Фото: Довженко-Центр

Специальный показ фильма "Полеты во сне и наяву" при участии режиссера Романа Балаяна пройдет в Киеве. Состоится на сцене 6 Довженко-Центра 4 февраля.

Лента вышла в прокат 1983 года. Снята на киностудии им. Александра Довженко. Рассказывает о 3 днях из жизни сотрудника архитектурного бюро Сергея Макарова накануне его 40-летия. Главного героя сыграл Олег Янковский.

"Фильм почти сразу стал культовым, - говорит кинокритик Андрей Алферов. - "Полеты" - это портрет эпохи брежневского застоя. Своеобразный манифест интеллигенции, черты которой просматриваются в образе Макарова. Растерянность, беспорядочность, бессодержательная предприимчивость, парализованная способность выбирать и решать.

Персонаж Янковского - одинокий мужчина среднего возраста, который переживает кризис. Не может найти себе места в обществе. Вместо внешнего мира выбирает внутренний. Пытается взлететь. Не буквально, а фигурально.

"Полеты" - не просто исключительное художественное произведение. А важный для украинской культуры документ, зафиксировавший образ интеллигента в эпоху упадка тоталитарной империи. Балаян стал летописцем жизни тогдашнего среднего класса, чужого и властной верхушке, и молчаливому послушному большинству. Воплотил на экране свои ощущения эпохи. Сделал их переживаниями миллионов, для которых кино стало зеркалом".

После показа состоится сессия "вопрос-ответ" с автором фильма.

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"Полеты во сне и наяву" открывают серию тематических кинопоказов в рамках одноименной выставки, посвященной ленте. Состоит из 5 картин, снятых в период с конца 1970-х до конца 1980-х. Объединены темой человека, который не вписывается в жизнь общества и его моральные каноны.

Программа показов:

- 4 февраля. "Полеты во сне и наяву" - режиссер Роман Балаян, 1982 год;

- 11 февраля. "Осенний марафон" - режиссер Георгий Данелия, 1979 год;

- 18 февраля. "Автопортрет неизвестного" - режиссер Вячеслав Криштофович, 1988 год;

- 25 февраля. "Бич божий" - режиссер Олег Фиалко, 1988 год;

- 4 марта. "Смиренное кладбище" - режиссер Олександр Итыгилов, 1989 год.

Выставка по мотивам фильма "Полеты во сне и наяву" возобновила работу 27 января в Музее кино Довженко-Центра. Продлится до 7 марта. Исследует ленту Балаяна и эпоху ее создания. Содержит инсталляции, картины, фотографии, тексты искусствоведов и свидетельства очевидцев, фрагменты документальных и художественных фильмов.