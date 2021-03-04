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четверг, 04 марта 2021 09:02

Культовый мультсериал-рекордсмен продлили еще на 2 сезона

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Культовый мультсериал-рекордсмен продлили еще на 2 сезона
"Симпсоны" являются абсолютным рекордсменом по продолжительности и непрерывности выхода среди мультсериалов. Фото: pixabay.com

Американский мультсериал "Симпсоны", который выпускают с 1989 года, продлили еще на 2 сезона.

В конце 34-го сезона сериала в 2023 году выпустят 757 серию, сообщил телеканал Fox. Юбилейный 700-й эпизод выйдет в марте 2021 года.

"Симпсоны радуются, что их снова продолжили, а мы планируем много сюрпризов. Гомер потеряет волосы, а Барт в 33-й раз отметит свой 10-й день рождения", - сообщил создатель сериала Мэтт Греннинг.

"Симпсоны" являются абсолютным рекордсменом по продолжительности и непрерывности выхода среди мультсериалов на американском телевидении.

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Мультсериал "Симпсоны" часто предсказывал события в мире. Недавно предугадали костюмы гостей на инаугурации президента США Джозефа Байдена. Также предрекали победителей чемпионата мира по футболу, нобелевских лауреатов, эпидемии, президентство Трампа и его визит в Саудовскую Аравию и тому подобное. Самое известное предсказание - теракт 11 сентября.

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Дата
04
марта

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